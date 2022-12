Credem, attivato il progetto di solidarietà per il quarto anno consecutivo

Si chiama “Un giorno per gli altri” il progetto di solidarietà attivato nel 2022 dal Gruppo Credem, per il quarto anno consecutivo.

L’iniziativa prevede attività di volontariato svolte da dipendenti della banca presso un network di associazioni su tutto il territorio nazionale. Nel 2022, dopo due anni di attività prettamente da remoto, sono tornate quelle in presenza.

Il progetto – spiega una nota – è stato realizzato in collaborazione con Fondazione Sodalitas, partner per le imprese associate che sviluppano progetti on demand di volontariato. Più di 450 persone hanno svolto attività di volontariato in un network di enti ed associazioni certificate svolgendo attività che spaziavano dalla raccolta di rifiuti abbandonati con Legambiente, alla distribuzione degli alimenti ai più bisognosi con Banco Alimentare, alla promozione della salute di LILT – Lega Italiana Lotta contro i Tumori e Fondazione ANT.

Tale progetto si inserisce nel piano delle iniziative di Welfare aziendale e di “futuro sostenibile” sviluppate da Credem per favorire la creazione di valore economico e sociale nel tempo per la collettività. Il Gruppo infatti mette a disposizione di tutti i partecipanti una giornata di permesso retribuito, poiché le attività di volontariato vengono effettuate durante l’orario di lavoro.