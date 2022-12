La scale-up italiana Contents.com porta al CES di Las Vegas l’intelligenza artificiale generativa

Contents.com, la scale-up specializzata in soluzioni AI-based per la generazione di contenuti multimediali, è tra le aziende che parteciperanno al CES 2023 di Las Vegas, uno dei principali eventi a livello mondiale dedicati al mondo dell’innovazione.

All’interno del padiglione italiano, presso lo stand 62801/30, Massimiliano Squillace, CEO & Founder di Contents.com, Camilla Poretti, Pre-sales Manager, e Stefano Romanazzi, Product Marketing Manager, saranno disponibili per incontri nel corso della convention.per preparare il terreno allo sviluppo della presenza nel mercato americano.

“Sono entusiasta che Contents.com sia stata selezionata per partecipare al più importante evento mondiale dedicato alla tecnologia. E’ davvero un’opportunità strategica per sviluppare ancora di più le nostre attività di networking con investitori e prospect a livello globale”, afferma Massimiliano Squillace, nella foto, CEO di Contents.com. “Il mercato dell’AI content creation si sta evolvendo e noi stiamo mostrando al mondo in che modo e con quali benefici”.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della strategia di sviluppo commerciale implementata nel 2022, un anno che ha visto il lancio di diverse novità come, ad esempio, il tool AI Writer, strumento basato su NLG, che utilizza l’intelligenza artificiale per produrre istantaneamente contenuti di alta qualità. Nel 2022 Contents.com ha poi annunciato il debutto di Contents Ads, la business unit martech che si occupa di raccogliere, analizzare e “clusterizzare” i dati degli utenti, per definirne modelli comportamentali ideali e agevolare i brand al raggiungimento dei KPI.

Nel frattempo, la scale-up, recentemente premiata come “Leader of Growth 2023” e che ha ottenuto importanti risultati in termini numerici con una crescita della forza lavoro del 75% e del fatturato del 150%, entro la fine del 2023 siglerà un round di finanziamento di Serie B da 20 milioni di dollari.