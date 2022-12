Ebano, perfezionata cessione della della B-Corp Cef Publishing alla spagnola Gruppo MasterD- Medac

Ebano SpA, nella foto l’a. d. Enrico Zanchetta, la holding di partecipazioni che fa capo a Carlo Robiglio, ha perfezionato l’operazione di cessione della B-Corp Cef Publishing, leader italiana nell’offerta di corsi di formazione professionale al mercato consumer con il marchio Corsicef, alla spagnola Gruppo MasterD – Medac, leader in Spagna nella formazione certificata e non certificata. L’operazione è sostenuta da KKR Global Impact, in linea con le sue strategie di investimento.

Parallelamente, informa una nota, Ebano ha acquisito una partecipazione in Gruppo MasterD – Medac, dando avvio all’internazionalizzazione del gruppo Ebano, attivo nell’editoria professionale, nella formazione a distanza, nei servizi di marketing, nella business intelligence, e in iniziative legate a startup innovative. L’offerta Corsicef di CEF Publishing si aggiunge così a quelle di MasterD e Medac, le altre società di formazione acquisite da KKR Global Impact, andando a realizzare un polo di riferimento di dimensione europea nell’offerta di formazione. CEF Publishing resterà sotto la guida di Carlo Robiglio, Presidente, e del Direttore generale Silvano Mottura che ne diventa Amministratore delegato. La società manterrà la propria sede a Novara e darà nuovo impulso alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni innovative nel campo della formazione per il mercato consumer, dove la domanda è prevista in forte crescita.