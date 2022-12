Piemonte, nel 2022 sono state approvate 22 leggi

Nel 2022 il Consiglio regionale del Piemonte (nella foto, il presidente della Regione Alberto Cirio) ha svolto 53 sedute di cui 5 in videoconferenza. In tutto l’attività dell’Assemblea è ammontata a oltre 220 ore di seduta. Sono state approvate 26 leggi (di cui tre in Commissione legislativa), 61 atti di indirizzo su 198 presentati, nonché 62 deliberazioni. Lo ha reso noto il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia nel corso della conferenza stampa di fine anno. Le Commissioni si sono riunite 263 volte (7 legislative), hanno licenziato 10 disegni di legge, 8 proposte di legge e 16 proposte di deliberazione. Il presidente ha anche convocato in Consiglio tre Assemblee aperte, sull’emergenza ecoclimatica, sulla peste suina e sul tema della prevenzione e del contrasto della violenza contro le donne. Rispetto a quanto previsto dal bilancio triennale 2022/2024, pari a 48,6 milioni, ha ricordato il presidente, “il Consiglio regionale ha dovuto prevedere un ulteriore stanziamento di 3 milioni imputabile principalmente all’incremento delle utenze energetiche”. La rideterminazione degli assegni vitalizi con il metodo di calcolo contributivo, inoltre, ha comportato per il 2022 un risparmio di oltre 630mila euro. La spesa del personale conferma il trend di riduzione nonostante gli aumenti applicati a seguito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali: per il 2022 è stimata in 18,8 milioni, con un risparmio di circa 500mila euro sul 2021. Visto l’elevato numero di pensionamenti si sta procedendo con i concorsi pubblici per l’assunzione di nuovi addetti.