Expert.ai, conclusa l’asta in Borsa dei diritti inoptati

Expert.ai (Walt Mayo, nella foto, CEO del gruppo) società leader nel mercato dell’Artificial Intelligence, con azioni quotate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“EGM”) comunica che si è conclusa l’asta, tenutasi in Borsa nelle giornate del 21 e 22 dicembre 2022 ai sensi dell’art. 2441, comma 3, c.c. (l’“Asta in Borsa”), dei diritti di opzione rimasti inoptati al termine del periodo di offerta in opzione, iniziato il 5 dicembre 2022 e conclusosi il 19 dicembre 2022 (i “Diritti Inoptati”). Sono stati collocati sul mercato n. 100.000 Diritti Inoptati, validi per la sottoscrizione di n. 25.000 azioni ordinarie Expert.ai di nuova emissione (le “Nuove Azioni”) oggetto dell’aumento di capitale fino a massimi Euro 7.989.586,63, incluso sovraprezzo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi, in sessione notarile, in data 30 novembre 2022, in esecuzione parziale della delega, ai sensi dell’art. 2443 c.c., conferita dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 15 ottobre 2021. L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Asta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre le ore 14:00 del 23 dicembre 2022. Le Nuove Azioni sottoscritte saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati e saranno pertanto disponibili dal medesimo giorno.