Milano, è tempo della “Dispensa” del buon gusto

(di Tiziano Rapanà) Amici milanesi, una dritta per voi. Se amate il buon cibo, recatevi dritti dritti a Dispensa Milano. Vi risparmio il panegirico e concretamente vi dico che è un luogo che privilegia la qualità. Situato nel cuore della vostra città, in corso Venezia 29, questo ampio negozio di 350 metri quadrati progettato dall’architetto Francesco Marescotti, offre una vasta scelta di prodotti enogastronomici italiani di buon livello. All’interno, potete trovare una discreta varietà di prodotti freschi: carne, salumi e formaggi, pasta, tonno, spezie, olio, conserve, dolci, cioccolato, caffè e tè, provenienti da ogni regione d’Italia e da altri Paesi. Non tutto quello che è presente qui, si trova nella grande distribuzione. Questo vale anche per la piccola piccola cantina: ossia accurato florilegio di vini, champagne, super alcolici e drink pronti. Se non avete voglia di cucinare o semplicemente non avete tempo, c’è un reparto gastronomia che vi risolverà il problema del pensiero del pranzo o della cena. Piatti pronti per tutti, da consumare in loco o portare via o, prodigio della tecnologia, farseli portare a casa (previa prenotazione dal sito di Dispensa o dal portale Cosaporto). Sono tanti i prodotti presenti sugli scaffali di Dispensa Milano, come ad esempio il riso Carnaroli di Riserva San Massimo, le alici di Menaica, i taralli integrali di Danieli, gli spaghetti Cavalieri, l’olio Tamìa, la schiacciata di pomodori datterini di Inserbo, la colatura di alici Armatore, il filetto rustico di alacce di Fish Different e i savoiardi di Savosardo. Si vocifera che Dispensa Milano (che fa parte a pieno titolo dalla società Bella Dispensa, del Gruppo Zamaz quotato al London Stock Exchange) stia pensando al lancio di un progetto di rilancio online che prevede, oltre a campagne promozionali e di fidelizzazione del cliente, l’attivazione di una nuova sezione e-commerce sul sito. Tenete d’occhio il web sulle varie iniziative di Dispensa: costantemente nascono eventi enogastronomici che possono incontrare il vostro gradimento. In questi giorni, hanno furoreggiato in negozio i panettoni artigianali di Carlo Cracco, Luca Marchini e del marchio Cipriani Food. Mancano pochi giorni al gran valzer natalizio, sbrigatevi ad andare da Dispensa: qualcosina la trovate ancora.

tiziano.rp@gmail.com