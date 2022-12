CNH Industrial, la campagna “Natal Solidário” regala gioia e doni in Brasile

Nei mesi di novembre e dicembre, CNH Industrial (nella foto, l’a. d. Scott Wine) ha riunito i dipendenti dei suoi quattro stabilimenti brasiliani di Contagem, Curitiba, Sorocaba e Piracicaba nel nome della solidarietà, con l’ormai tradizionale campagna di fine anno “Natal Solidário”, il Natale solidale.

Ben 2.000 bambini, ragazzi e anziani coinvolti nei nostri progetti sociali annuali, hanno ricevuto doni dai nostri dipendenti volontari.

“Natal Solidário, come altri progetti che abbiamo sostenuto nel corso dell’anno, dimostra che possiamo fare la differenza e intensificare il nostro impegno nel sociale. Questa iniziativa ci ricorda quanto sia importante aiutare gli altri. Sono molto fiero dell’impegno del nostro team in CNH Industrial,” ha dichiarato Vilmar Fistarol, President Latin America, CNH Industrial.

Il progetto “Natal Solidário” avvicina i nostri dipendenti alle comunità in cui operiamo. Vedere Babbo Natale che arriva su un trattore nei nostri stabilimenti e porta doni alle organizzazioni di beneficenza, alle scuole e agli istituti per la formazione tecnica, porta una ventata di gioia alle persone che beneficiano dei nostri programmi sociali. I volontari della nostra azienda si sentono fautori del cambiamento e per questo ancora più motivati a sentirsi parte di CNH Industrial.

Erika Michalick, Sustainability Manager, Latin America, CNH Industrial, racconta il nostro sostegno a più di 50 progetti e ad organizzazioni dedicate all’istruzione, allo sport, alla cultura e alla qualità della vita. “Natale solidale significa essere più vicini ai giovani e agli anziani che ricevono supporto dai nostri partner in ambito sociale. È un piacere accoglierli nei nostri stabilimenti o visitare le organizzazioni che li sostengono. La campagna ‘Natal Solidário’ è molto importante perché celebra la chiusura di un anno importante per i nostri progetti sociali.”

Per la volontaria Laura Stumpf, del nostro stabilimento di Contagem, partecipare al “Natal Solidário” e alle tante iniziative per la comunità in CNH Industrial è sempre molto coinvolgente. “Queste iniziative mi fanno capire quanto possa essere importante il mio contributo per rendere il mondo un luogo migliore, un luogo in cui le opportunità siano accessibili a tutti, specialmente ai bambini, perché crescendo possano conservare quella luce negli occhi.”