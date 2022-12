Cala il fatturato dell’industria

Secondo i dati dell’Istat, a ottobre si è verificato un calo del fatturato dell’industria in Italia. L’indice destagionalizzato ha registrato una flessione del 0,8% rispetto a settembre, con un calo del 1,1% sul mercato interno e del 0,3% su quello estero. Tuttavia, correggendo per gli effetti di calendario, si osserva una crescita del fatturato totale del 12,5% in termini tendenziali, con un aumento del 11% sul mercato interno e del 15,7% su quello estero.

I dati in volume del fatturato manifatturiero raccontano di un calo dell’1,6% rispetto a settembre, ma un incremento dello 0,3% rispetto a ottobre 2021. Per quanto riguarda i raggruppamenti principali di industrie, a ottobre si è registrata una flessione congiunturale per i beni di consumo (-0,8% da settembre), i beni intermedi (-1,5%) e l’energia (-2,9%), mentre per i beni strumentali c’è stato un lieve aumento (+0,5%). Tuttavia, su base triennale, l’andamento congiunturale del fatturato dell’industria rimane positivo.

A novembre 2022, i prezzi alla produzione dell’industria sono tornati a crescere su base mensile, aumentando del 2,6% rispetto a ottobre e del 29,4% su base annua. Questo aumento è stato principalmente spinto dai rialzi dei prezzi della fornitura di gas sul mercato interno, ma al netto della componente energetica, l’aumento tendenziale dei prezzi ha rallentato sia sul mercato interno che su quello estero. Gli incrementi tendenziali hanno riguardato quasi tutti i settori del comparto manifatturiero, con le maggiori crescite registrate nella fornitura di coke e prodotti petroliferi raffinati (+27,7%) e nei mezzi di trasporto (+22,7%).

In generale, questi dati mostrano che, nonostante un calo del fatturato dell’industria a ottobre, c’è stato un aumento significativo su base annua, soprattutto nei settori dell’energia e dei mezzi di trasporto. Tuttavia, è importante considerare che il calo congiunturale registrato a ottobre potrebbe essere il risultato di diverse cause, come ad esempio le difficoltà legate alla pandemia di COVID-19 o le dinamiche del mercato interno ed estero.