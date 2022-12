Modena, le superfici di Iris Ceramica Group cambiano il volto del nuovo atrio del PalaPanini

Il 16 dicembre si è tenuta l’inaugurazione del nuovo atrio del PalaPanini di Modena, che ha cambiato volto dopo più di 35 anni grazie all’utilizzo dei materiali di Iris Ceramica Group (nella foto, l’a. d. Federica Minozzi). Alla presenza dell’Assessora allo sport Grazia Baracchi, si è tenuto il taglio del nastro insieme alla squadra di Modena Volley e a Stefano Luconi, membro del CDA Fondazione Iris Ceramica Group, Stefano Bossi, CEO di VEM Sistemi e Saverio Santi, Amministratore Delegato di Hydroplants.

La nuova pavimentazione della hall accoglie spettatori e sportivi con superfici ceramiche che riprendono l’arte del terrazzo alla veneziana, su cui spicca la figura di un pallavolista nel momento in cui sta per schiacciare la palla, dalle dimensioni di circa 10x8m e sagomata grazie alla tecnologia a idrogetto. Le superfici ceramiche sono state scelte sia per la loro estetica, ma soprattutto per le loro elevate prestazioni tecniche che li rendono ideali per l’impiego negli spazi pubblici ad alta affluenza. Contribuisce a creare un’atmosfera coinvolgente e vivace la parete con la grande lastra 300x150cm personalizzata grazie alla nostra innovativa tecnologia Design Your Slabs, che ha permesso di riprodurre fedelmente sulla superficie ceramica l’originale immagine fotografica degli interni del Palazzetto in uno dei suoi momenti più memorabili.

Iris Ceramica Group ha scelto di contribuire concretamente alla rinascita del PalaPanini, architettura iconica divenuta simbolo della stessa città di Modena e della sua storia sportiva, rinforzando così il proprio legame con il territorio, saldamente radicato in oltre 60 anni di attività. Attraverso la nuova veste decorativa della hall, Iris Ceramica Group, grazie al proprio know-how tecnologico e manifatturiero, ha interpretato attraverso il linguaggio della ceramica e del design, i valori positivi che il mondo dello sport rappresenta e che il Gruppo stesso condivide.

Il “Tempio del Volley” è quindi pronto ad affrontare la parte più intensa della stagione e lo farà con il vestito migliore, quello che gli è stato cucito su misura dai nostri materiali.