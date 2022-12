Eggtronic ottiene un finanziamento di Serie B da 12 mln di dollari

Eggtronic annuncia di aver finalizzato la raccolta 12 milioni di dollari come primo closing di un Round B di complessivi 20 milioni di dollari. L’azienda ha completato con successo lo sviluppo in-house del proprio controller basato su circuiti integrati mixed signal, novità che consente ad Eggtronic di giocare un ruolo dirompente nell’industria dei semiconduttori, apportando innovazioni tecnologiche di frontiera nelle applicazioni di power management. Il round sosterrà la produzione di massa delle soluzioni per la conversione della potenza e per la trasmissione wireless di energia sviluppate da Eggtronic, rispondendo alle esigenze di sostenibilità e di alta densità di potenza di alcune delle aziende più iconiche al mondo. Inoltre, l’azienda amplierà ulteriormente il proprio team a livello globale.

L’ultimo investimento, che porta a 30 milioni di dollari i finanziamenti che Eggtronic ha ricevuto sin dalla sua fondazione, comprende 5 milioni di dollari da Rinkelberg Capital, Investment Office londinese dei fondatori di TomTom, che ha già investito 6 milioni di dollari nel Round A del 2019; 5 milioni di dollari da CDP Venture Capital Sgr attraverso il suo Fondo Evoluzione; ed oltre 2 milioni di dollari da Doorway Srl Società Benefit, uno dei principali operatori italiani di venture capital e leader negli investimenti online in start-up e scale-up italiane e internazionali.

“I semiconduttori e le architetture brevettate di Eggtronic stanno ridefinendo il futuro dei sistemi di conversione dell’energia cablati e wireless, rendendoli più efficienti, sostenibili ed economici”, afferma Igor Spinella, nella foto, fondatore e CEO dell’azienda. “Le nostre tecnologie sono comprovate dal mercato, con milioni di unità già consegnate. Grazie a questo investimento possiamo proseguire il nostro piano di sviluppo, sostenendo lo scale-up dell’azienda, raddoppiando le dimensioni del nostro team globale, accelerando la roadmap di sviluppo dei nostri semiconduttori e ampliando le risorse per ricerca e ingegneria.”

Eggtronic ha uffici in Italia, negli Stati Uniti e in Asia e dal 2012 rivoluziona il settore dell’elettronica di potenza. L’azienda vanta oltre 320 brevetti per controllori di potenza avanzati e per convertitori AC/DC e architetture di alimentazione wireless innovativi, che riducono drasticamente il consumo di energia, minimizzando al contempo le dimensioni del prodotto e la distinta base complessiva dei sistemi. Sono incluse tecnologie che aprono la strada a nuove opportunità di trasferimento wireless ad alta potenza, garantendo la medesima efficienza degli alimentatori con cavo, e consentendo totale libertà di posizionamento dei dispositivi da alimentare.

Marc Slendebroek, CEO di Rinkelberg Capital, commenta: “Il nostro obiettivo è quello di aiutare imprenditori appassionati e motivati e per questa ragione abbiamo supportato e guidato fin dall’inizio i round di finanziamento di Eggtronic. Siamo entusiasti di poter continuare a sostenere l’azienda mentre amplia il suo business su larga scala, fornendo soluzioni che aiutano clienti strategici ad affrontare la crescente domanda globale di energia sostenibile.”

Mario Scuderi, Senior Partner e co-Responsabile del Fondo Evoluzione di CDP Venture Capital Sgr, afferma: “Eggtronic rappresenta un’eccellenza italiana con ambizioni globali in settori, quali i semiconduttori ed il power management, sempre più strategici. L’azienda ha inoltre in cantiere una serie di soluzioni che stiamo seguendo con grande interesse, le quali possono rappresentare un cambiamento radicale nel modo di ricaricare i dispositivi”.

Antonella Grassigli, CEO di Doorway Srl, aggiunge: “Eggtronic è l’esempio perfetto di quei business innovativi, guidati dalla tecnologia e orientati alla sostenibilità che cerchiamo di presentare alla nostra comunità costituita da investitori informati e sfidanti.”

Per CDP Venture Capital Sgr l’operazione è stata seguita da Mario Scuderi e Rebecca D’Aloja, rispettivamente Co-Responsabile e Analyst del Fondo Evoluzione.

Eggtronic è stata assistita dallo studio legale europeo Fieldfisher e dallo studio contabile Studio LUCE durante il round di investimento di Serie B, mentre gli studi legali Portolano (Milano) e Rutgers & Posch (Amsterdam) hanno supportato Rinkelberg Capital. Ernst & Young ha agito come consulente di CDP Venture Capital Sgr.