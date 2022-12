 ACEA ottiene la certificazione per la parità di genere

ACEA, nella foto l’a. d. Fabrizio Palermo, prima tra le multiutility italiane quotate, ha ottenuto da RINA, Ente accreditato da Accredia, la certificazione UNI/PdR 125:2022, l’unico standard nazionale in materia di parità di genere, prevista anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il riconoscimento certifica l’impegno dell’azienda sui temi dell’equità, della diversità e dell’inclusività oltre alla capacità di adottare misure concrete per ridurre il divario di genere rispetto alle opportunità di crescita, alla parità salariale, alla tutela della genitorialità e della conciliazione vita lavoro. La UNI/PdR 125:2022 definisce le linee guida per supportare l’empowerment femminile all’interno dei percorsi di crescita aziendale. Recentemente il Gruppo Acea ha adottato la propria Politica di Equality, Diversity & Inclusion in un documento che verrà aggiornato periodicamente (https://www.gruppo.acea.it/content/dam/acea-corporate/aceafoundation/pdf/it/gruppo/carriere/politica-equality-diversity-inclusion-acea.pdf). L’obiettivo è sostenere le pratiche attive per fare in modo che il diritto all’equità, alla diversità e all’inclusione venga protetto e garantito in tutti i processi organizzativi e gestionali. È stato inoltre costituito un Comitato Equality, Diversity & Inclusion di Gruppo che guiderà il processo di evoluzione culturale volto a promuovere e diffondere una cultura aziendale basata sulla conoscenza, sull’inclusione e sulla promozione della diversità e sull’equità di trattamento delle persone attraverso iniziative da implementare, coordinate dall’Equality, Diversity & Inclusion Manager.