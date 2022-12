Webranking chiude il 2022 a +25% con oltre 35 assunzioni: avviato piano di welfare e bonus contro il caro-energia

Nel 2022, Webranking chiude il suo venticinquesimo bilancio in attivo con un fatturato che supera i 40 milioni di euro, in crescita del 25% rispetto al 2021, nel quale aveva già registrato un +45% . Un successo condiviso assieme a tutti i dipendenti che hanno ricevuto un bonus straordinario come sostegno per compensare rincari energetici e inflazione.

L’agenzia ha approfittato della consistente crescita dimensionale per riorganizzarsi internamente in tre divisioni che rappresentano i principali tavoli sui quali si muove e quindi i modelli di riferimento: Media agency – focalizzato sul planning & buying con il tradizionale modello delle agenzie pubblicitarie internazionali -, Consultancy agency – che segue i servizi di UX/UI, SEO, Digital Analytics più tipici del mondo della consulenza aziendale – e Martech che include le attività su Cloud e il data management.

Webranking – pur rimanendo indipendente – è una delle grandi agenzie attive in Italia, con un dimensionamento che la vede stabilmente fra i big anche in termini di amministrato dalla sua divisione media, che ha superato i 100 milioni di euro con un forecast sul 2023 di un +50%, e per dimensione e fatturato della divisione consultancy, in cui si attesta come top of mind per le consulenze di SEO internazionali e Digital Analytics in ambienti Google e Adobe, su cui gestisce alcune delle maggiori implementazioni nel nostro Paese.

Gli importanti risultati degli ultimi anni sono stati raggiunti grazie all’investimento storico dell’agenzia sulle persone con un focus particolare sullo sviluppo delle loro competenze e sul bilanciamento vita-lavoro dei dipendenti. Nel 2022, Webranking è stata infatti premiata tra i migliori ambienti di lavoro in Europa da Great Place to Work e ha ricevuto menzioni di grande rilievo come best in class in Italia per la sua attenzione verso le donne, i millennial e per i temi di equity, diversity & inclusion.

Il modello organizzativo dell’agenzia è riconosciuto come punto di riferimento in Italia: prevede infatti da tempo la possibilità di lavorare da casa o dall’ufficio senza limitazioni e offre ai dipendenti un sistema di servizi e iniziative di welfare, dal sostegno alle famiglie alla prevenzione sanitaria, fino alla mobilità sostenibile.