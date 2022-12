MAPS, rinnovato l’accordo con la Regione Emilia-Romagna

MAPS, PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore della digital transformation, comunica il rinnovo dell’accordo quadro tra la controllata Artexe e la Regione Emilia-Romagna. L’accordo quadro, della durata di 3 anni e di un importo massimo pari a € 8.635.680, riguarda l’affidamento dei “Servizi di manutenzione, assistenza tecnica e servizi professionali degli applicativi utilizzati in licenza d’uso presso le Aziende Sanitarie dell’Emilia-Romagna, l’Ospedale di Sassuolo e il Comune di Bologna 2”. Maurizio Pontremoli, nella foto, Amministratore Delegato di MAPS, dichiara: “Il rinnovo del progetto conferma da un lato l’efficienza del servizio offerto e dall’altra la forte fidelizzazione dei nostri clienti, per i quali è fondamentale l’erogazione di un servizio in continuità capace di garantire anche elevati standard di qualità. Le nostre soluzioni rispondono alla crescente domanda di monitoraggio dei diversi flussi amministrativi e, contestualmente, al controllo delle performance in termini di appropriatezza e di velocità di risposta”.