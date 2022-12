Intesa Sanpaolo rispetta ampiamente il requisito patrimoniale fissato dalla BCE

Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) ha ricevuto la decisione finale della BCE riguardante il requisito patrimoniale da rispettare a partire dal 1° gennaio 2023 a livello consolidato, a seguito degli esiti del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP).

Il requisito patrimoniale da rispettare complessivamente in termini di Common Equity Tier 1 ratio risulta pari a 8,88%.

A determinare tale requisito concorrono:

– il requisito SREP in termini di Total Capital ratio pari a 9,72%, che comprende il requisito minimo di Pillar 1 dell’ 8%, nel cui ambito il 4,5% in termini di Common Equity Tier 1 ratio,e un requisito aggiuntivo di Pillar 2 dell’ 1,72%, nel cui ambito lo 0,97% in termini di Common Equity Tier 1 ratio applicando la modifica regolamentare introdotta dalla BCE a decorrere dal 12 marzo 2020;

– i requisiti aggiuntivi, interamente in termini di Common Equity Tier 1 ratio, relativi a:

▫ Capital Conservation Buffer, pari al 2,5%,

▫ O-SII Buffer (Other Systemically Important Institutions Buffer), pari allo 0,75%,

▫ riserva di capitale anticiclica (Countercyclical Capital Buffer), pari allo 0,16% (1).

I coefficienti patrimoniali di Intesa Sanpaolo a livello consolidato al 30 settembre 2022, deducendo dal capitale 3,4 miliardi di euro di buyback (2), 2.299 milioni di euro di dividendi maturati nei primi nove mesi del 2022 (di cui 1.400 milioni distribuiti come acconto dividendi a novembre 2022 (3)) e le cedole maturate sulle emissioni di Additional Tier 1, risultano pari a:

• 12,6% per il Common Equity Tier 1 ratio,

• 17,5% per il Total Capital ratio,

calcolati applicando i criteri transitori in vigore per il 2022;

• 12,4% per il Common Equity Tier 1 ratio,

• 17,5% per il Total Capital ratio,

calcolati applicando i criteri a regime;

• 13,6% per il Common Equity Tier 1 ratio pro-forma a regime,

• 18,9% per il Total Capital ratio pro-forma a regime.