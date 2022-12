Lo Straddle Tractor Concept di New Holland Agriculture si è aggiudicato la medaglia d’oro al German Design Award 2023

Lo Straddle Tractor Concept di New Holland Agriculture, nella foto il brand presidente Carlo Lambro, brand globale di CNH Industrial, si è aggiudicato la medaglia d’oro al German Design Award 2023 nella categoria Excellent Product Design. Questo prestigioso riconoscimento viene assegnato dal German Design Council (fondato nel 1953) a quei prodotti che, oltre arappresentare innovazioni di rilievo, costituiscono un perfetto connubio tra forma e funzionalità.

Per mettere a punto il suo Straddle Tractor Concept, New Holland ha operato in partnership con Pininfarina, studio di design riconosciuto a livello internazionale. Il trattore è appositamente progettato per soddisfare le esigenze dei vigneti stretti. Questi vigneti rinomati per la produzione di vini di alta qualità e di pregio, da uve coltivate in filari larghi meno di un metro e mezzo, sono spesso coltivati su pendii ripidi. Ispirato alla forma di un flûte di champagne, il design del trattore è un omaggio ai nostri clienti viticoltori.

Inoltre il concept è già predisposto per la trazione elettrica, rispecchiando l’impegno di New Holland per un’agricoltura più produttiva e sostenibile e la sua attenzione per le macchine alimentate con carburanti alternativi, per costruire un futuro migliore.

Per l’Azienda questo premio è un ulteriore riconoscimento dell’eccellenza in campo ingegneristico e della sua capacità di innovare, ai vertici del settore.