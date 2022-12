Johnny Rockets continua la crescita e si espande nel milanese: nuova inaugurazione a Carugate

Prosegue il piano di espansione di Johnny Rockets, il modello americano importato nel 2016 in Italia dalla famiglia Groppetti di Brescia: dopo l’apertura, nello scorso luglio, di un nuovo ristorante a Rozzano, il brand consolida il proprio posizionamento nel capoluogo lombardo. Il nuovo store sorgerà infatti a Carugate, nel Centro Commerciale Carosello, proprio nel cinquantesimo anniversario del noto polo commerciale. In soli sei anni, la quota di ristoranti in Italia arriva quindi a otto, con Roncadelle (BS), Lonato (BS), Arese e Rozzano (MI), Curno (BG) e Roma (CC Euroma 2 e CC Maximo).

Quello di Carugate è il secondo ristorante Johnny Rockets nel territorio di Milano, con quello di Rozzano, ad essere dotato di un chiosco esterno, in prossimità dell’entrata principale (Ingresso Ovest del centro) e caratterizzato da ben 105 metri interni nonché 83 esterni con veranda riscaldata. Una scelta che conferma la scalata del brand in maniera inequivocabile: un modello di business ormai iconico, quello di Johnny Rockets, che si è consolidato con un posizionamento nella categoria del foodservice, e che presta particolare attenzione a ogni aspetto, dalla selezione di materie prime di qualità alla selezione della location e al design del ristorante.

Senza dimenticare gli elementi che hanno consacrato il brand come riferimento riconoscibile nel settore, anche in Italia e non soltanto all’estero, dove conta oltre 350 ristoranti: la migliore tradizione americana si combina con cibo di qualità e attenzione per la filiera, grazie a uno stretto rapporto con produttori locali e a una accurata selezione degli ingredienti. Quando ricette 100% USA e fornerie artigianali italiane si incontrano il risultato non può che sorprendere in un’esplosione di sapore.

Johnny Rockets invita a immergersi nella cultura americana più autentica: nel nuovo ristorante di Carugate sarà la location ideale per vivere una vera emozione a stelle e strisce.