Costituita la nuova società PharmaNutra USA

PharmaNutra S.p.A. (MTA; Ticker PHN), azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro e minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, rende noto che è stata costituita la nuova società PharmaNutra U.S.A. Corp. (PharmaNutra USA), interamente controllata da PharmaNutra S.p.A., con sede operativa in Florida (US) e capitale sociale pari a $ 300.000. La nuova società sarà attiva nella distribuzione e nella commercializzazione dei prodotti del Gruppo negli U.S.A., un mercato chiave per lo sviluppo estero che, in virtù delle sue specificità, necessita una presenza fisica sul territorio. Nel corso del primo semestre 2023, PharmaNutra USA inizierà la commercializzazione dei complementi nutrizionali e dispositivi medici (che saranno classificati come cosmetics) a marchio PharmaNutra, sia tramite canali online di e-commerce selezionati, che attraverso la distribuzione diretta sul territorio. Una scelta strategica importante, avviata con determinazione negli U.S.A. da qualche anno con l’ottenimento di brevetti americani per i prodotti della linea Cetilar® e la registrazione dei marchi SiderAL® e Cetilar® , che si discosta dal modello di business finora adottato dal Gruppo sui mercati internazionali – la cui presenza è affidata ad una rete consolidata di aziende partner di eccellenza – e che il management ritiene essenziale per poter accedere al mercato americano in modo diretto ed efficace. Andrea Lacorte, Presidente del Gruppo dichiara: “L’aspetto forse più peculiare di questa operazione è che la nostra azienda già da anni ha ottenuto numerosi riconoscimenti sia brevettuali che scientifici dalla comunità medica statunitense. Molti ricercatori e specialisti nell’ambito delle terapie marziali conoscono la Tecnologia Sucrosomiale® da noi sviluppata, tanto che al momento sono in corso proprio negli U.S.A. tre nuovi studi scientifici di altissimo profilo, di cui due sul Ferro Sucrosomiale® e uno sugli acidi grassi cetilati. Grazie all’apertura della sede nordamericana riusciremo quindi a concretizzare degli obiettivi commerciali fondamentali, in primis la distribuzione dei nostri prodotti di punta SiderAL® , ApportAL® e Cetilar® .”