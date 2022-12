Itway, emissione seconda parte della sesta tranche del prestito obbligazionario

Itway S.p.A. (nella foto, il presidente Giovanni Andrea Farina), capogruppo operativa attiva nel settore dell’IT, Cyber Security, AI e Big Data, quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. comunica che, a seguito di richiesta effettuata in data 6 dicembre 2022, è stata emessa a favore di Nice & Green S.A. (“Nice & Green” o “N&G”), la seconda parte della sesta tranche del prestito obbligazionario convertibile in azioni Itway, di cui all’accordo di investimento concluso tra la Società e Nice & Green. La richiesta, come concordato tra le parti, ha per oggetto complessivamente n. 30 obbligazioni convertibili in azioni del valore unitario di Euro 10.000 ciascuna per l’importo complessivo di Euro 300 mila. Con riferimento alla sesta tranche del prestito obbligazionario si evidenzia un residuo di n. 15 obbligazioni ancora da emettere. Il prestito obbligazionario convertibile è infruttifero e le obbligazioni non saranno quotate in alcun mercato regolamentato. L’emissione odierna non richiede la pubblicazione di alcun prospetto di offerta. Il rapporto di conversione – indicativo del numero di azioni Itway da assegnare all’Investitore in caso di conversione delle Obbligazioni – sarà determinato sulla base del controvalore ricevuto da Itway per ciascuna tranche di Obbligazioni diviso il Prezzo di Conversione. Le obbligazioni hanno durata di 12 mesi dalla data di emissione e, in caso di mancata richiesta di rimborso entro la data di scadenza, saranno automaticamente convertite in azioni di nuova emissione. N&G potrà chiedere la conversione delle obbligazioni in azioni in qualsiasi momento a seguito dell’invio delle richieste di conversione ma la Società potrà, in luogo dell’emissione di nuove azioni, rimborsare le obbligazioni in denaro.