100% Oldrati: il Gruppo presenta ai collaboratori la strategia per il futuro

Il Gruppo Oldrati- gruppo internazionale tra i più importanti nella produzione di manufatti in gomma, plastica e silicone – ha presentato al Kilometro Rosso presso la Confindustria Bergamo gli obiettivi e le strategie del futuro, ma anche le sfide che fino a pochi anni fa erano impensabili. Presenti, oltre ad una nutrita rappresentanza dell’Azienda, Manuel Oldrati, nella foto, Amministratore Delegato del gruppo, e Luciano Attolico, Direttore Generale e Lean Master di Lenovys – società di consulenza direzionale e formazione specializzata in Lean Thinking.

I dipendenti presenti all’evento sono stati accolti da hostess e steward, come se si trovassero in un grande aereo, per sottolineare l’importanza di “volare” verso una nuova rotta da seguire tutti insieme. L’incontro è stato l’occasione per fare un punto della situazione sui progetti in corso che rendono Oldrati un’eccellenza nel territorio sulle iniziative di sostenibilità e di inclusione. Lo dimostrano il programma Oldrati Academy e l’iniziativa A Mano a Mano ideata per integrare sempre di più nei processi aziendali i lavoratori qualificati con disabilità.

Nel corso dell’evento sono state presentate anche le nuove opportunità e sfide che il gruppo si pone da qui al 2025 per essere sempre più un Gruppo internazionale e che guarda al futuro, per continuare ad essere fornitori leader di soluzioni ad alto contenuto tecnologico, attraverso la ricerca ed il miglioramento continuo, confermando competenza, imprenditorialità, e capacità di adattamento dei propri fattori chiave di successo, ogni giorno.

“In Oldrati stiamo facendo dei grandi cambiamenti, e continuiamo a cogliere tutte le sfide per migliorarci ogni giorno. Viviamo in un periodo di grande incertezza in cui non sempre è semplice prendere decisioni per il futuro. Le iniziative che abbiamo provato a sperimentare in Oldrati sono per noi un tentativo di coinvolgere le persone, dare un senso e uno scopo sociale all’impresa, ma anche un modo di capitalizzare e trasmettere conoscenza all’interno dell’azienda”. dichiara Manuel Oldrati,, amministratore delegato del Gruppo Oldrati.

“Viviamo nell’era dell’incertezza, in un contesto dominato dalla variabilità̀: tutto intorno a noi si muove in maniera imprevedibile, con estrema velocità. In questi tempi liquidi le aziende devono adottare nuovi modi di lavorare agili e digitali, imparando a sperimentare con disciplina e a prendere decisioni efficaci, con il pieno coinvolgimento di tutti. Le aziende hanno inoltre una grande responsabilità nello sviluppare il potenziale di tutte le persone, nel dare un senso profondo e un significato al proprio agire, e delineare obiettivi di lungo periodo. Perché solo così sapranno essere più forti delle incertezze e saranno capaci di adattarsi ad ogni futuro cambiamento. Oldrati ha raccolto questa sfida e noi di Lenovys abbiamo potuto rendercene conto perché li abbiamo aiutati nella definizione della strategia di medio periodo e abbiamo visto quanto il gruppo sia al corrente delle sfide che lo attendono e abbia messo in campo progetti e risorse per affrontarle” – dichiara Luciano Attolico, uno dei più noti e influenti esperti di Lean Thinking e Innovazione in Italia, autore di libri di grande successo sul management, con oltre 30.000 copie vendute, è fondatore e CEO di Lenovys, società di consulenza direzionale e formazione.