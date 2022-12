Iliad, collocato bond da 750 mln

Il Gruppo iliad ha collocato ieri un prestito obbligazionario da 750 milioni di euro. Le obbligazioni scadranno in 4,5 anni (14 giugno 2027) e paga interessi al 5,375% annuo.

L’operazione ha raccolto una domanda totale di circa 2 miliardi di euro. Questa emissione obbligazionaria consente al Gruppo di sfruttare le migliori condizioni di mercato verso la fine dell’anno e di rifinanziare una parte del debito bancario esistente rafforzando il proprio struttura finanziaria e allungando la scadenza media dei suoi prestiti. Inoltre, la transazione consolida il profilo di liquidità del Gruppo, facendo seguito alle linee di finanziamento bancario attivate a luglio 2022 per un totale di 5 miliardi di euro. Con questa emissione, la prima nella storia del Gruppo a ricevere rating pubblici da parte di Moody’s, S&P e Fitch (rispettivamente Ba2/BB/BB per le obbligazioni senior unsecured), iliad segna il suo ritorno sul mercato obbligazionario dal suo ultimo collocamento di 1.300 milioni di euro nel febbraio 2021. Consolida la presenza di iliad nel mercato europeo mercato obbligazionario senior, con 4 miliardi di euro di obbligazioni in circolazione.

Nicolas Jaeger, nella foto, Delegate CEO Executive Finance del Gruppo iliad ha commentato: “Il successo di questo

transazione attesta la qualità del nome iliad e il rapporto costruito in tanti anni con tutti i nostri

partner finanziari. Questo supporto da parte degli investitori sottolinea il successo dell’operatore convergente strategia in tutti i mercati del Gruppo, illustrata quest’anno dalla recente acquisizione dell’operatore polacco UPC Polska e il lancio del business fisso in Italia.”