Feeldesign punta sull’e-commerce empowerment di ByTek: +11,6% di fatturato e +8,4% di transazioni

Feeldesign, noto negozio online per arredamento, illuminazione, elettrodomestici, high-tech ed oggettistica per la casa, attivo dal 2013 sul mercato italiano e da poco anche su quello tedesco, si è affidato al know-how di ByTek in materia di e-commerce.

La collaborazione è iniziata a gennaio 2022, con l’obiettivo di potenziare le vendite online e migliorare un buon posizionamento organico della realtà fiorentina, un player e-commerce puro, senza negozi sul territorio.

La strategia messa in atto dal team ByTek, nella foto Valentina Tortolini Product Director, si è strutturata, quindi, su due fronti, integrando SEO e SEA: da un lato con il setup delle campagne ads e ottimizzazione continuativa sul mercato Italia, dall’altro link building a supporto degli obiettivi organici del cliente e delle attività SEO onsite.

Buoni i risultati dell’advertising nel periodo gennaio-ottobre 2022, con un +11,6% YoY di revenue e +8,4% YoY sul numero di transazioni.

La strategia SEO, dal canto suo, ha lo scopo di potenziare l’organico, per ridurre sempre più l’investimento in ads, aumentando il fatturato tramite revenue organiche.

Alle attività Search e ADV si è aggiunto il terzo pillar dell’expertise ByTek, legato al mondo Data, con il supporto Analytics per mappare e correggere alcune discrepanze di dati di back office e-commerce rispetto a quelli su GA.