Scoperto un farmaco contro la malattia del sonno

Nuove speranze terapeutiche nella lotta alla tripanosomiasi africana umana (Hat), più comunemente nota come malattia del sonno. Un nuovo studio ha infatti confermato che una singola dose del farmaco acoziborolo, che si assume per via orale, ha un’efficacia elevatissima sulla malattia che si trasmette attraverso il morso della mosca tse-tse: al 95% dopo 18 mesi dalla sua somministrazione, indipendentemente dallo stato della malattia. La Hat è una malattia tropicale che, se non trattata, può essere fatale. Gli autori dello studio, pubblicato su ‘The Lancet Infectious Diseases’, sostengono che il farmaco “potrebbe rappresentare una svolta negli sforzi per raggiungere l’obiettivo dell’Oms di eliminare la trasmissione della malattia del sonno entro il 2030”. La forma della malattia della tripanosomiasi africana umana gambiense (g-HAT) è presente in tutti i Paesi dell’Africa occidentale e centrale, con un particolare incidenza di casi nella Repubblica Democratica del Congo. Fino al 2019, il trattamento per i pazienti nella fase iniziale della malattia era un’iniezione giornaliera per sette o più giorni e, per i pazienti nella fase avanzata della malattia, una fleboclisi endovenosa per sette giorni, che richiedeva il ricovero in ospedale. Il nuovo studio prospettico ha esaminato l’efficacia di una dose orale di acoziborolo, un farmaco sviluppato congiuntamente da Dndi e Sanofi, nel trattamento del g-HAT. Nel corso dello studio sono stati reclutati pazienti da 10 ospedali della Repubblica Democratica del Congo e della Guinea. A 208 pazienti è stata somministrata una singola dose orale di 960 mg di acoziborolo. Di questi, 167 avevano una diagnosi di Hat in stadio avanzato e 41 con g-Hat in stadio iniziale o intermedio. A 18 mesi dal trattamento, il 95% (159 su 167) dei pazienti con g-Hat in stadio avanzato trattati con acoziborolo era guarito (nessun tripanosoma, i microscopici parassiti che causano g-Hat, era presente nei fluidi corporei). Nei pazienti in stadio iniziale e intermedio, il 100% (41 su 41) era guarito. I dati sono stati anche confrontati con una precedente terapia, che prevedeva la somministrazione dell’acoziborolo assieme a un altro farmaco, il nifurtimox eflornitina (Nect), la cui efficacia era risultata pari al 94%. Inoltre, gli effetti collaterali sono risultati minimi con tutti gli eventi lievi o moderati. Nonostante gli ottimi risultati emersi dallo studio, gli autori riconoscono alcuni limiti, legati soprattutto alla mancanza di un numero sufficiente di pazienti. Ma, spiegano anche, vista la problematica e le difficoltà incontrate nello svolgere il lavoro, è stato preferito un approccio un po’ più pragmatico e un po’ meno ‘scientifico’ per poter proseguire con successo sulla strada della zero trasmissione della malattia del sonno entro il 2030.