Sicilia, parte la campagna See Sicily

Le meraviglie della Sicilia d’inverno, tra Etna e Madonie innevate, centri storici addobbati a festa per il Natale, bontà gastronomiche e patrimonio archeologico fruibile tutto l’anno. È in programmazione sulle emittenti televisive nazionali lo spot della Regione Siciliana che suggerisce di visitare la nostra Isola anche nel corso della stagione invernale. Si tratta, afferma una nota della Regione, della campagna promozionale di fine anno, realizzata dall’assessorato regionale al Turismo, per promuovere la destagionalizzazione dei flussi turistici e gli incentivi previsti dal programma See Sicily, varato dal precedente governo regionale e valido sino a settembre 2023, che prevede sconti su pernottamenti e trasporti per chi sceglie di trascorrere almeno tre notti nell’Isola. «Proseguiamo – sottolinea l’assessore al Turismo Francesco Paolo Scarpinato – nella promozione turistica dei tesori culturali e paesaggistici di cui è ricco il nostro territorio, per valorizzarli anche al di fuori della “classica” stagione estiva. La strategia adottata con SeeSicly ha già dato frutti molto positivi in termini di presenze turistiche la scorsa estate. Adesso – aggiunge l’esponente del governo Schifani – puntiamo alle vacanze natalizie e invernali. Stiamo avviando anche una campagna informativa sulle testate regionali che evidenzierà tradizioni e appuntamenti rilevanti in tutte le province della nostra Isola, che ha tutte le potenzialità per essere una meta attrattiva 365 giorni all’anno». La campagna tv appena avviata si inserisce nel più ampio programma di promozione, per un budget complessivo di circa 7 milioni di euro, a valere sulle risorse del Po Fesr 2014-2020, alla base dello specifico avviso di manifestazione d’interesse pubblicato dall’assessorato al Turismo, sport e spettacolo. Il Piano prevede tre linee d’intervento: le iniziative sulle emittenti televisive nazionali con spot, realizzazione di programmi ad hoc sulla Sicilia, partnership con programmi specifici (come “Ballando con le stelle” di Rai 1, in cui la formula ha riscosso grande successo); la campagna visuale su impianti fissi nelle grandi stazioni ferroviarie italiane, che ha preso il via lo scorso ottobre; la campagna all’estero (Francia, Germania e Stati Uniti) presso aeroporti, stazioni ferroviarie e della metropolitana.