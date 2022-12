IEG e LINEAPELLE insieme per crescere negli Stati Uniti

IEG – ITALIAN EXHIBITION GROUP, nella foto, l’a. d. Corrado Peraboni, top player fieristico e congressuale, e l´ente fieristico LINEAPELLE, organizzatore dell´omonimo network espositivo leader mondiale di settore, hanno siglato un accordo di collaborazione strategica per dare slancio e sviluppo a LINEAPELLE NEW YORK, evento che da oltre 25 anni promuove negli Stati Uniti l´eccellenza di pelli, accessori, componenti, tessuti, materiali sintetici.

Partendo dal potenziamento della piattaforma espositiva di LINEAPELLE NEW YORK, l´accordo punta a creare e offrire nuove e innovative opportunità di business in un mercato che mostra consolidati e stimolanti trend di crescita che interessano non solo il fashion system, ma anche l´industria dell´arredamento e dell´interior design.

La collaborazione coinvolge IEG USA e FB INTERNATIONAL (società di allestimenti che fa parte del gruppo IEG e, fin dalle prime edizioni, collabora con LINEAPELLE nella realizzazione del salone di New York) e, a lungo termine, si pone come obiettivo l´esplorazione di ulteriori opportunità fieristiche in altri mercati internazionali. Secondo il Servizio Economico di Lineapelle nel primo semestre 2022, l´industria conciaria italiana ha complessivamente registrato, in base alle attuali stime, un aumento del 3,7% in termini di volume di produzione e dell´11,2% in fatturato rispetto al corrispettivo periodo dell´anno scorso. Anche l´andamento delle esportazioni di pelli italiane, che si confermano avere un´incidenza superiore al 70% del fatturato complessivo del settore, mostra variazioni diffusamente positive, con una crescita dell´11,9% in valore sulla prima parte del 2021. L´export verso gli Stati Uniti è cresciuto nel 2022 del 7% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.