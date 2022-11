Somec, commesse in Europa per la controllata Mestieri

Mestieri, la divisione del gruppo Somec, dedicata creazione di interior d’alta gamma, è stata scelta per alcune realizzazioni esclusive a Madrid, nel Principato di Monaco e a Papenburg, in Germania tramite le società Mestieri Srl e TSI Total Solution Interiors Srl, per un valore complessivo pari a 13,4 milioni di euro.

Il primo progetto riguarda la realizzazione entro febbraio 2023 di una nuova facciata per la boutique di un brand di lusso presso il department store El Corte Inglés Castellana, a Madrid. Il secondo, invece, riguarda nella realizzazione e posa in opera entro settembre 2023 di scale monumentali, strutture e parapetti in differenti materiali, destinati al “Quartier de l’Anse du Portier”, conosciuto anche come “Mareterra”, uno sviluppo immobiliare innovativo nel cuore del Principato di Monaco, tra la piazza del Casinò e il Grimaldi Forum. Il terzo progetto, che inizierà a gennaio 2023 e terminerà entro lo stesso anno, riguarda l’arredo chiavi in mano dell’area Casino (DK7) e Teens Circle & Arcade (DK17), della terza Carnival Jubilee S.717, in costruzione nel cantiere navale Meyer Werft a Papenburg.

“Queste prestigiose commesse confermano la vocazione all’internazionalità di Mestieri, società ambasciatrice del saper fare italiano nel mondo” sottolinea Oscar Marchetto, presidente di Somec Gruppo, “la capacità del nostro Gruppo di cogliere nuove opportunità e sfide, affiancate all’affidabilità, alle competenze e alla maestria delle nostre aziende, sono elementi che ci distinguono sul mercato ed aprono a nuovi e sempre più stimolanti orizzonti. A livello mondiale gli ambiti a cui ci rivolgiamo, cioè quelli del lusso e del retail d’alta gamma, vantano trend in assoluta crescita ed espansione e rappresentano per noi una grande opportunità di sviluppo”.