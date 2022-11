Ponti, buoni benzina ai dipendenti contro il caro energia

(di Tiziano Rapanà) Ponti consegna ai propri dipendenti dei buoni benzina per far fronte all’aumento dei costi energetici. L’azienda alimentare ha deciso di aiutare così il proprio personale in un momento particolarmente difficile per l’economia reale, dove il potere di acquisto delle famiglie è stato più che dimidiato e per certi versi mortificato. Ponti – come MD, Coca-Cola HBC Italia e Illycaffè – ha deciso di dare un sostegno fattuale, capace di mitigare la tempesta. Lara e Giacomo Ponti (nella foto) hanno così raccontato la loro iniziativa: “Il 2022 è stato un anno particolarmente difficile per i conti delle famiglie e delle aziende. Siamo convinti che se Ponti può superare questi momenti è solo grazie al contributo di tutti i suoi dipendenti. Per questa ragione abbiamo reputato giusto supportare anche le famiglie di chi lavora con noi”. Recentemente Ponti, ha ottenuto l’eminente Premio Innovazione SMAU grazie all’impegno profuso sulla tracciabilità dell’aceto di mele. Il Gruppo Ponti investe ogni anno il 2% del fatturato in ricerca e sviluppo, applicando gli indicatori di sostenibilità costituiti dagli obiettivi dell’agenda Onu 2030. Con il pensiero rivolto al raggiungimento degli ambiziosi traguardi, l’azienda – con la tenacia del maratoneta – si è data completamente alla valorizzazione della filiera tracciabile per l’aceto preparato con mele fresche, intere e maturate al sole. Proprio l’aceto, il prodotto-ammiraglia dell’azienda, è stato il protagonista della campagna di comunicazione Ponti, realizzata per l’estate passata da McCann, con lo spot declinato in 3 soggetti: aceto di vino, aceto balsamico di Modena e il premiato aceto di mele. Maurizio Lastrico è stato il protagonista della fortunata campagna.

