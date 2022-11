Nasce Confindustria Veneto Est

Le assemblee degli associati di Assindustria Venetocentro – Imprenditori Padova Treviso e Confindustria Venezia – Area Metropolitana di Venezia e Rovigo, riunite in contemporanea al nuovo Centro Congressi di Fiera di Padova, hanno approvato all’unanimità il Piano Industriale e l’Accordo di integrazione tra le due associazioni. Nasce così il nuovo soggetto associativo denominato Confindustria Veneto Est. Per dimensioni e rilevanza, è la seconda associazione territoriale del sistema Confindustria, con 5.000 imprese associate e 270.000 addetti. Rappresenta un territorio chiave dell’economia italiana con 3 milioni di abitanti, che genera 96 miliardi di Pil, 32,5 miliardi di export, il 55% del valore aggiunto manifatturiero del Veneto e il 6,8% di quello nazionale (27 miliardi nel 2021), dando così concreta attuazione al vertice veneto del nuovo Triangolo industriale, con Milano e Bologna, nel cuore dell’Europa.

L’accordo di integrazione è stato sottoscritto dai presidenti, Leopoldo Destro di Assindustria Venetocentro e Vincenzo Marinese di Confindustria Venezia-Rovigo davanti alla platea di imprenditori. La governance e la struttura organizzativa di Confindustria Veneto Est saranno efficaci e pienamente operative dal 1 gennaio 2023. Le assemblee dei soci hanno anche approvato lo Statuto della nuova associazione.

La fase di avvio, dal prossimo gennaio alla data di elezione del 2024, vedrà alla guida il presidente in carica con più elevata durata residuale del mandato, Leopoldo Destro. Nel Consiglio Generale vi sarà il cumulo delle cariche in corso fino all’assemblea generale del 2023 e nel Consiglio di Presidenza fino all’assemblea del 2024.