TXT ha sottoscritto l’aumento di capitale in ProSim Training Solutions

TXT e-solutions S.p.A., nella foto l’a. d. Daniele Misani, società quotata presso il Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., informa che in data 22 novembre 2022, facendo seguito alla firma del contratto di investimento in data 4 novembre 2022, è stato sottoscritto l’aumento di capitale in ProSim Training Solutions (ProSim-TS) in forza del quale TXT detiene una partecipazione di minoranza in ProSim-TS rappresentativa del 40,0% del capitale sociale della società. Il contratto di investimento consiste in un aumento di capitale iniziale pari a Euro 0,5 milioni in ProSim-TS riservato a TXT, a fronte del quale TXT deterrà il 40% di ProSim-TS. Inoltre, l’accordo prevede la fornitura di finanziamenti e tecnologia per sostenere la crescita di ProSim-TS, oltre a una successiva serie di round di investimenti che consentiranno a TXT di aumentare la propria partecipazione in ProSim-TS, con target di incrementare la partecipazione in ProSim-TS per l’ottenimento della maggioranza a seguito dell’approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2023 e un successivo round di investimento che consentirà il raggiungimento del 100% dopo l’approvazione del bilancio di ProSim-TS che chiuderà al 31 dicembre 2025. ProSim-TS è riconosciuta come una realtà emergente nel mercato dell’addestramento per l’aviazione civile grazie a un elevato tasso di crescita del business che ha portato ad oltre 300 installazioni di simulatori professionali in tutto il mondo presenti su diversi dispositivi di addestramento, tutti basati sul software ProSim-TS. Oltre alle soluzioni fixedbase, ProSim-TS offre il FMS Trainer Software e altre funzionalità software specializzate per la formazione sulla manutenzione. Strumenti innovativi che permettono di migliorare le competenze degli utenti e di guidarli al livello successivo. Per il 2022, ProSim-TS prevede un fatturato di Euro 1,5 milioni generato dalla vendita di software proprietari. Grazie a una tecnologia senza pari e a un solido modello di business, ProSim-TS unirà le esclusive capacità ingegneristiche di TXT, acquisite grazie all’elevata esperienza nella gestione di progetti e sfide complesse, ai prodotti proprietari innovativi per l’addestramento dei piloti sviluppati da ProSim-TS.