algoWatt, finanziato progetto europeo per l’interoperabilità della piattaforma di gestione delle Comunità Energetiche

algoWatt S.p.A., nella foto il presidente Stefano Neri, GreenTech Solutions Company quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, comunica di essersi aggiudicata un finanziamento di Euro 150mila per mentoring e supporto al progetto ECSITE – Energy Communities’ Semantic Interoperability Throughout Europe. L’obiettivo del progetto ECSITE è rendere la piattaforma digitale LIBRA CE – la soluzione proprietaria di algoWatt per la gestione integrata delle Comunità Energetiche Rinnovabili e i Gruppi di Autoconsumo – compatibile con l’Interoperability Framework del progetto InterConnect e, pertanto, conforme alla Smart Applications REFerence ontology (SAREF), ampliandone applicabilità, interoperabilità e scalabilità funzionale. algoWatt è tra le 10 PMI europee selezionate per il finanziamento e per un programma di sostegno di 9 mesi:, che partirà a dicembre 2022. La procedura di selezione ha previsto l’esame di 66 domande presentate da 20 paesi dell’Unione Europea e associati. Il risultato del progetto ECSITE consisterà in una piattaforma digitale semanticamente interoperabile su misura per la Comunità Energetiche (CER). Uno strumento di aggregazione innovativo per i membri della CER ai quali saranno offerti servizi essenziali (monitoraggio del consumo e della produzione di energia a livello comunitario, calcolo dell’energia condivisa). Il focus sulla interoperabilità consentirà a LIBRA CE di interagire con servizi, dispositivi e piattaforme digitali che già utilizzano l’Interoperability Framework InterConnect e SAREF, potenziando il grado di integrazione diretta con i misuratori e gli elettrodomestici intelligenti e minimizzando costi di personalizzazione delle installazioni e vendor lock-in. Si prevede, inoltre, che il know-how tecnico maturato nel progetto ECSITE consentirà ad algoWatt di migliorare e sviluppare nel breve periodo alcuni tra i modelli di business più rilevanti oggi sul mercato della digital energy, tra cui: efficienza energetica; gestione della comunità di energia rinnovabile; servizi di demand-response e flessibilità; scambio energetico P2P (peer-to-peer) / P2G (peer-to-grid). Il progetto InterConnect ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea nell’ambito del Grant Agreement N. 857237.