Roma, allo Spazio 5 ci sarà una mostra delle opere dei detenuti della Casa di Reclusione di Rebibbia

A SPAZIO5 il 26 novembre alle ore 18.30 il Prof. Claudio Strinati presenterà la mostra delle opere dei detenuti della Casa di Reclusione Rebibbia realizzate nel corso del progetto “ARTE DIGITALE”, il progetto nato su iniziativa della Direzione della Casa di Reclusione Rebibbia Roma, realizzato grazie alla Dott.ssa Antonella Rasola, e al Comandante della Polizia Penitenziaria Dirigente Luigi Ardini, con il supporto dell’educatrice Sara Macchia, il corso si è svolto, a partire dal mese di febbraio 2022, con il finanziamento ottenuto con la Legge Regionale 8 giugno 2007, n. 7 “Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio” e realizzato dalla Società Cooperativa Sociale Onlus “Il Melograno” in collaborazione con Roma Bpa – Mamma Roma ed i suoi figli migliori. L’attività, che ha avuto una durata di nove mesi, si è svolta in un’aula all’interno della Casa di Reclusione di Rebibbia, allestita con attrezzature per svolgere attività di pittura e fotografia. Lo staff che ha organizzato e realizzato il progetto “Arte digitale” era composto da: Alessandro Reale – Esperto arte grafica e digitale, Riccardi Maurizio – Esperto arte grafica e fotografica, Terzuoli Massimo – Esperto arte grafica e digitale, Montaldi Massimo – Responsabile empowerment e counseling, Eliodori Antonella – Responsabile sostegno psicologico, Bacco Ilena Monica- Assistente attività trattamentali, Corrado Francesca -Progettazione e rendicontazione. La mostra sarà inaugurata, il giorno 26 novembre 2022 alle ore 18,30 presso l’Istituto Quinta Dimensione APS Spazio5” Via Crescenzio, 99d 00193 Roma è sarà visitabile dal Lun al Ven dalle ore 16.00 alle ore 20.00il Sabato Dalle ore 11.00 alle ore 19.00