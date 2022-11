Parma, Alessandra Ferramosca onorerà il Salento all’Hostaria Tre Ville

(di Tiziano Rapanà) Segnalo un evento mangereccio a chi cerca il Salento in tavola. Non è un evento per fuori sede o per turisti innamorati del solito superficiale sussidiario storico/culturale/economico/geografico in cucina, che di solito domina i tristi menu turistici bilingue. Non è fatto per dire: “Ti porto un pezzo della mia terra”. Semmai una rivisitazione, un remix storico della tradizione ribaltata all’uopo. Parma, la città cardine della gastronomia, patria del mitico prosciutto crudo, del fungo di Borgotaro, nonché centro nevralgico della mitica – per alcuni mistica – food valley nostrana, è il luogo d’elezione ideale oltre che reale dell’incontro. Cena spettacolo che tuttavia non si non fa intrattenimento. Per spettacolo, intendo la conoscenza dell’arte culinaria di Alessandra Ferramosca, che diventa special guest star dell’Hostaria Tre Ville. L’innovazione della cucina salentina trova ospitalità in un luogo che vive dell’ammodernamento della tradizione emiliana. La famiglia Dall’Argine dà così ospitalità alla travolgente creatività di Ferramosca, che vuole far proporre le ispirazioni liberamente tratte dalle antiche ricette salentine. Non sarà un bignami dalla letteratura tramandata, dalle dritte delle nonna. Si accoglie, semmai, la novità che non rinnega le radici. L’evento, si terrà giovedì 24 novembre alle ore 20, ed è a cura del giornalista Marco Epifani. E adesso vi svelo il menu della serata. Si parte sempre dall’overture, che qui si palesa con le cozze gratinate con del Friscous (è un mix di semole e farine, ottenute dal grano Cappelli, cui si aggiunge la sfiziosa partecipazione straordinaria della curcuma). Poi sarà il tempo delle pittule alla pizzaiola al profumo di cozza di Castro dell’azienda Mondo MareVivo. E ancora: cocule di patate salentine con battuto di olive celline dell’azienda L’Olivicola; sagnette del pastificio Manta con rape ‘nfucate, aglio olio, e pizzicata di pesce (è un salume di pesce fermentato prodotto dall’azienda Offishina). Non vi svelo tutto, ci saranno delle sorprese. Vi dico solo questo: la torta pasticciotto, realizzata con il prezioso contributo di Barbara Dall’Argine, sarà la protagonista del gran finale della serata. Carmine Migliaro aiuterà Ferramosca a perfezionare le creazioni. Invito i curiosi ad andare, giovedì, all’Hostaria Tre Ville che si trova in via Benedetta 99/a. Per info e prenotazioni, vi consiglio di chiamare i proprietari (ecco i numeri, 0521272524 o 3358133429).

