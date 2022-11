Benetton, inaugurato “Autostore” il nuovo magazino automatizzato

Benetton ha inaugurato Autostore, il nuovo magazzino automatizzato realizzato dal gruppo nel centro di coordinamento logistico di Castrette di Villorba (Treviso). Autostore è stato concepito con l’obiettivo di potenziare, in primis, il canale e-commerce ottimizzando la capacità di stoccaggio e l’evasione degli ordini. Nasce così una struttura in grado di accompagnare lo sviluppo futuro del business di Benetton Group. Il sistema prevede lo stoccaggio di più di 60.000 box su una superficie di 6.000 mq. Sul tetto della struttura si muovono 53 robot che movimentano i contenitori in modo da farli giungere agli operatori posti in 12 stazioni di picking e packing, eliminando così le lunghe distanze che prima venivano percorse dalle persone.

“Circa 40 anni fa Benetton implementava una struttura all’avanguardia di supply chain che ha reso la nostra azienda e il nostro territorio un incubatore di modernità nella logistica distributiva – commenta Massimo Renon, nella foto, amministratore delegato di Benetton – partendo da questo storico approccio abbiamo voluto percorrere una strada altrettanto innovativa, improntata alla customizzazione dei servizi e alla velocità di esecuzione, che ci permetterà non solo di anticipare e assecondare le esigenze dei nostri clienti che acquistano nei negozi fisici e nelle piattaforme online, ma anche di ottenere un incrementato controllo sulle attività di riduzione dell’impatto ambientale e un maggior livello di tracciabilità dei nostri capi”.