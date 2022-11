Fondazione Iris Ceramica Group premiata ai Corporate Heritage Awards

Il 17 novembre la Fondazione Iris Ceramica Group (nella foto, l’a. d. del gruppo Federica Minozzi) ha ricevuto il premio ai Corporate Heritage Awards, nella categoria “Narrazione Per Il Sociale”, per il suo sostegno al progetto “Quarto Fuoco” di ANFFAS, l’Associazione Nazionale di Famiglie di Persone con disabilità intellettive e/o relazionali.

I Corporate Heritage Awards, che si sono tenuti a Roma presso il Centro Congressi di Confindustria, si inseriscono nel contesto nazionale di cui è parte anche Museimpresa e rappresentano uno dei più importanti eventi nazionali legati all’Heritage Marketing e nascono per premiare le imprese che intendono valorizzare il proprio patrimonio storico-culturale come asset strategico.

I 10 membri del Comitato Scientifico, supportati da 13 patrocini e sponsor, hanno conferito 6 prestigiosi premi alle aziende selezionate. Il riconoscimento nella categoria “Narrazione Per Il Sociale” ottenuto da Fondazione Iris Ceramica Group ne conferma ancora una volta l’impegno in ambito sociale e di solidarietà. Il progetto “Quarto Fuoco” è stato infatti pensato con ANFFAS per promuovere l’interazione e valorizzare l’autonomia di ragazzi con disabilità attraverso l’arte della decorazione