IDNTT acquista il 60% di In-Sane

IDNTT SA, MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana, annuncia di aver acquisito (l’“Operazione”) il 60% del capitale sociale di In-Sane S.r.l., talent agency italiana con un portafoglio di oltre 170 influencer e content creator in esclusiva che producono centinaia di contenuti al giorno per TikTok, Instagram e Youtube. Il 60% del capitale sociale di in-Sane! è stato acquisito mediante la sottoscrizione di un Contratto di Compravendita con i soci venditori Perseo S.r.l. e Sbabam S.r.l.. Christian Traviglia, nella foto, Presidente e CEO di IDNTT SA: “IDNTT ha acquisito il controllo di in-Sane!, una delle prime 5 Talent Agency Italiane. Lo abbiamo fatto perché, citando la famosa frase di Bill Gates, “content is king”. Ieri, Oggi e Domani. Il Domani sarà delle nuove generazioni. Le famose Generazioni Z, le Alpha. Le generazioni che oggi i media tradizionali hanno difficoltà a catturare. Le generazioni che si ritrovano on line, nei social o all’interno di un videogioco a divertirsi, a confrontarsi a intrattenersi davanti al proprio Youtuber o TikToker preferito. Le generazioni che hanno un linguaggio e dei bisogni profondamente diversi rispetto alle generazioni passate e che rappresentano i nuovi consumatori con le quali i brand e le aziende devono necessariamente dialogare e conquistare. Attraverso l’operazione diamo seguito ancora una volta alla strategia di crescita annunciata in sede di IPO. Una crescita sana, coerente con una visione ben chiara del nostro percorso di sviluppo e questa acquisizione lo conferma vedendoci sempre più focalizzati e leader nel mondo dei Contenuti”. in-Sane! gestisce per i propri influencer e content creator, numerosi accordi di produzione di contenuti originali, sponsorship, product placement, licensing, etc. L’azienda detiene uno dei pochi accordi di Multi Channel Network di YouTube in Italia che permette ad in-Sane! di gestire in modo aggregato le revenues di oltre 100 canali YouTube con una Fan Base di oltre 60 milioni di followers che nel solo 2021 hanno generato più di 9 miliardi di visualizzazioni. in-Sane! opera dunque quale media agency per i clienti rappresentati; da un lato, influencer in esclusiva che producono contenuti originali di vario genere (video, post, story telling, Challenge, etc.) sui principali social network e, dall’altro lato, da aziende interessate a dare visibilità al proprio brand e/o prodotti sfruttando l’ampia visibilità e audience offerta dai creators. Il capitale sociale di in-sane!, prima dell’odierna acquisizione, è posseduto al 65% da Perseo S.r.l., al 20% da Shelter House Holding S.r.l., al 10% da Sbabam S.r.l. e al 5% da Alberto Martinelli. Nel 2021 in-Sane! ha realizzato un fatturato di oltre € 4,5 milioni, con un EBITDA di € 332 migliaia e un utile di € 228 migliaia, con indicatori previsti in crescita double digit nel 2022. L’indebitamento finanziario netto nel 2021 è cash positive per € 1 milione, in assenza di debiti finanziari. Il fatturato al 31 dicembre 2021 aggregato del Gruppo IDNTT e di in-Sane! è pertanto pari a Euro 13 milioni con un upside del 53% rispetto al Gruppo IDNTT stand alone (€ 8,5 milioni). Coerentemente con il proprio business model e in linea con la strategia di crescita annunciata in sede di IPO, attraverso tale Operazione IDNTT entra nel mondo dell’entertainment sui social media, integrando e completando la propria offerta di contenuti omnichannel. Con l’acquisizione di in-Sane! IDNTT sarà in grado di incrementare significativamente la proposta di contenuti digitali, avvicinandosi inoltre al target della Generazione Z e Alpha. Contando su una solida base di influencer e content creator in esclusiva in grado di generare milioni di view al giorno, il Gruppo IDNTT sarà in grado di sfruttare ulteriori linee di ricavi derivanti da sponsorizzazioni, licenze e merchandising. L’Operazione prevede l’acquisto da parte di IDNTT di una partecipazione pari al 60% del capitale sociale di in-Sane! (il 50% dal socio Perseo Srl e il 10% dal socio Sbabam Srl) ad un prezzo di € 2,1 milioni (corrisposto per cassa in data odierna) calcolato tenendo conto della stima previsionale dell’EBITDA di in-Sane! al 31 dicembre 2022 (€ 0,7 milioni). In particolare, il prezzo sarà determinato moltiplicando il 60% dell’EBITDA di in-Sane! al 31 dicembre 2022 per 5 volte e sommando il 60% del 50% dell’indebitamento finanziario netto di in-Sane! al 31 dicembre 2022. Il prezzo verrà aggiustato, in aumento o in diminuzione, sulla base degli effettivi risultati in termini di EBITDA ed Indebitamento Finanziario Netto di in-Sane! al 31 dicembre 2022. L’accordo prevede inoltre un’opzione di acquisto concessa ad IDNTT (e contestualmente un’opzione di vendita concessa a Perseo S.r.l.) in forza della quale IDNTT avrà il diritto di acquistare (e Perseo S.r.l. il diritto di vendere) la restante quota del 15% di in-Sane! a fronte di un corrispettivo calcolato sulla base di una formula legata all’EBITDA di In-sane! entro il 2025.