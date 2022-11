Il Bilancio di Sostenibilità di Spindox tra i migliori dodici selezionati dall’INDEX FUTURE RESPECT 2022 realizzato da ConsumerLab

Spindox S.p.A. (la “Società” o “Spindox”, TICKER: SPN), società di riferimento nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology) destinati all’innovazione digitale delle imprese, è felice di comunicare che il suo Bilancio di Sostenibilità 2021 è stato inserito tra i 12 HIGH PERFORMER del 5° INDEX FUTURE RESPECT 2022, la classifica redatta da ConsumerLab che promuove una selezione dei bilanci ritenuti più interessanti e accessibili. Partendo da 2.000 Bilanci di Sostenibilità censiti da Nextpedia, comunità d’imprese che supporta la cultura della sostenibilità con studi e ricerche, sono stati individuati 12 bilanci definiti High Performer attraverso una serie di selezioni operate da esperti e dal pubblico online. Si tratta di rendicontazioni capaci di facilitare scelte consapevoli da parte dei Consumatori perché esaustive e circostanziate nella rappresentazione della propria governance sostenibile, in grado di illustrare in maniera comprensibile l’attività che conduce al profitto senza impatti negativi all’esterno, evidenziando le migliori pratiche con una narrazione efficace, coinvolgente e distintiva. «Siamo orgogliosi di questo riconoscimento» ha commentato Giulia Gestri, nella foto, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Spindox. «Il Bilancio di Sostenibilità del 2021 è stato per noi uno strumento prezioso di cultura aziendale. Siamo felici che sia stato riconosciuto l’impegno di renderlo non solo approfondito ed esaustivo, ma anche leggibile e con uno storytelling coinvolgente. Perché l’unione di efficienza ed estetica è la cifra stilistica di Spindox in tutti i suoi ambiti». Tra i principali obiettivi raggiunti da Spindox nel campo della sostenibilità ed evidenziati nel bilancio di quest’anno, emerge la riduzione di emissioni di gas ad effetto serra (GHG) del 28% nel triennio 2019-2021, la costruzione di un modello di corporate welfare che mira a sostenere chi ha più bisogno con una serie di benefit rivolti ai lavoratori, un ampio ventaglio di offerte nel campo della formazione. Le imprese inserite nell’Index riceveranno il certificato NFT del riconoscimento durante uno speciale evento sul Metaverso che si terrà in occasione del Congresso Nazionale Future Respect – Imprese Sostenibili, pratiche a confronto, dal 4 al 6 maggio 2023 allo Stadio di Domiziano a Roma.