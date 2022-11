algoWatt S.p.A., nella foto il presidente Stefano Neri, GreenTech Solutions Company quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, comunica di aver ricevuto incarico da ATES, società di servizi energetici partecipata da 20 Comuni tra la provincia di Milano e Bergamo, per fornire supporto nello sviluppo di proposte progettuali per la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sui territori dei Comuni di Bresso, Cassina de Pecchi, Cologno Monzese, San Giuliano Milanese e Trezzano Rosa. L’attività, in questa prima fase, è relativa all’erogazione di un’attività di consulenza specialistica per l’elaborazione di proposte progettuali al fine di partecipare alla manifestazione di interesse per la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili da costituire sui territori di interesse di ATES, come da Decreto dirigenziale di Regione Lombardia n11097 del 27/7/2022. Il termine per presentare le proposte progettuali per la costituzione di nuove CER da parte dei Comuni è il 30/12/2022. Sui territori coinvolti sono già partite le campagne informative e la raccolta delle adesioni e dei dati necessari per elaborare i progetti. Nel comune di Trezzano Rosa, già nei giorni scorsi, sono stati organizzati incontri mirati verso le aziende interessate alla partecipazione per promuovere l’iniziativa e le modalità di partecipazione, mentre per i residenti ci sarà modo di raccogliere le informazioni sui canali del Comune e rispondere ad un sondaggio per manifestare interesse a far parte della costituenda CER. Con lo stesso fine a Bresso è previsto un incontro collegiale nella serata di domani, mentre a Cologno Monzese è previsto per lunedì 21/11. Analoghe iniziative di informazione alle imprese e cittadini saranno programmate anche su Cassina de Pecchi e San Giuliano Milanese. Il supporto informativo e tecnico alla costituzione di CER in Lombardia, rappresenta la prima fase di un progetto più ampio e impegna algoWatt in un’attività che fa parte di un ampio portfolio di offerta specializzata rivolta al settore delle CER. algoWatt, infatti, fornisce ai gestori di Comunità Energetiche anche la piattaforma LIBRA CE, prodotto proprietario, validato anche da RSE (Ente di Ricerca del GSE), che consente il monitoraggio dei flussi energetici ed economici al fine di ottimizzare la generazione e il contestuale autoconsumo, che rappresentano l’elemento premiante e incentivato del GSE. Inoltre, la società, attraverso la controllata TerniEnergia Progetti, si propone anche come General Contractor e System Integrator per l’installazione degli impianti fotovoltaici, il collaudo, la connessione e il disbrigo delle pratiche amministrative relative alle CER. Il Gruppo algoWatt è, quindi, il partner ideale per le amministrazioni locali, le loro multiutilities, i cittadini e il tessuto imprenditoriale del territorio che intendono ridurre la dipendenza dalle fonti fossili, contrastare il caro energetico e incrementare la produzione e l’autoconsumo di energia green, con un impatto positivo verso la sostenibilità ambientale e sociale, contrastando la povertà energetica grazie al ricorso ai nuovi strumenti

normativi.