Caleffi, calano i ricavi

CALEFFI S.p.A. – società specializzata in articoli Home Fashion quotata sul Mercato Euronext Milan (ex MTA) di Borsa Italiana – rende noto che, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato l’andamento del Gruppo CALEFFI nei primi 9 mesi dell’esercizio 2022. Al 30 settembre, i ricavi consolidati di Gruppo si attestano a circa 39,9 milioni di euro, con un decremento del 10% rispetto al 30 settembre 2021 (44,4 milioni di euro). Guido Ferretti, nella foto, Amministratore Delegato Corporate di CALEFFI Group: “L’elemento caratterizzante l’attuale scenario economico internazionale è sicuramente il conflitto russo – ucraino, che ha esteso i suoi effetti negativi sui rialzi delle materie prime e ancor più dell’energia. L’inflazione ha raggiunto i livelli più alti degli ultimi decenni e questo, associato alle politiche monetarie conseguenti, porta inevitabilmente ad un sensibile rallentamento sia in termini di PIL che di livello dei consumi. Fare previsioni in tale contesto risulta particolarmente complesso, ma riteniamo, alla luce dell’evoluzione delle vendite in questi ultimi mesi, di traguardare un fatturato nell’intorno dei 59 milioni di euro, con un ebitda compreso fra il 9 e il 10%.”