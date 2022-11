American Chamber of Commerce in Italy, siglato protocollo con la finanziaria Friulia per lo sviluppo delle relazioni e culturali

Siglato il protocollo d’intesa tra l’American Chamber of Commerce in Italy e la finanziaria regionale Friulia per lo sviluppo delle relazioni economiche e culturali fra gli Stati Uniti e l’Italia, con un focus privilegiato sulla regione Friuli Venezia Giulia. Come ha spiegato la presidente di Friulia, nella foto, Federica Seganti “il protocollo consentirà alle imprese regionali di avere una corsia d’accesso diretto con il mercato statunitense in un momento di instabilità politica ed economica a livello internazionale”. “La nostra esperienza del territorio unita al network offerto da AmCham Italy – ha aggiunto – garantiranno cosi’ alle imprese quella conoscenza necessaria per espandersi su nuovi mercati anche grazie al supporto partner solidi in un territorio dalle grandi opportunità come quello degli Stati Uniti”.”Il Friuli-Venezia Giulia è un tesoro ricco di realtà ancora capaci di guardare con coraggio oltre confine e sufficientemente forti da internazionalizzarsi in quella terra che ha accolto i nostri avi”, ha detto Simone Crolla, consigliere delegato della Camera di Commercio Americana in Italia. “Oltreoceano sono sempre di più le imprese desiderose di stabilirsi nel Bel Paese. Oggi rafforziamo la nostra presenza in tutto il Paese e in particolare a Trieste con l’ufficializzazione di Antonio Moniaci come nostro rappresentante locale nella città, punto di riferimento – ha concluso – per tutti gli attori del territorio intenzionati o interessati alla nostra realtà”.