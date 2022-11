Venerdì torna il Premio Mondello

Tutto pronto a Palermo per l’edizione numero 48 del Premio Mondello. Venerdì 18, presso la Fondazione Società siciliana per la Storia Patria, alle 17.30, si svolgerà la cerimonia finale del Premio Letterario Internazionale Mondello, promosso dalla Fondazione Sicilia e dal 2012 in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino. Per il quinto anno consecutivo l’edizione del Premio è stata realizzata insieme con la Fondazione Circolo dei lettori di Torino e d’intesa con la Fondazione Premio Mondello e la Fondazione Andrea Biondo. Gli autori premiati della quarantottesima edizione sono: Vincenzo Latronico con il romanzo Le perfezioni (Bompiani), Michela Marzano con Stirpe e vergogna (Rizzoli) e Domenico Starnone con Vita mortale e immortale della bambina di Milano (Einaudi) per la sezione Opera Italiana; Mario Baudino con Il teatro del letto. Storie notturne tra libri, eroi, fantasmi e donne fatali (La Nave di Teseo) per la sezione Mondello Critica. Al critico letterario Franco Moretti è stato assegnato il Premio Speciale della Giuria.

I vincitori del Premio Opera Italiana, del Premio Mondello Critica e del Premio Speciale della Giuria sono stati scelti, con la presidenza del professor Giovanni Puglisi, da un Comitato di Selezione composto dagli scrittori e critici Alessandro Beretta, Nicola H. Cosentino, e Antonella Lattanzi. “Fondazione Sicilia ha da sempre riservato grande attenzione ai giovani, e lo ribadisce ogni anno coinvolgendo le scuole nel Premio Mondello. Ai giovani viene chiesto – commenta il presidente della Fondazione Sicilia, Raffaele Bonsignore – di assumere un ruolo attivo nella valutazione delle opere, motivando la propria scelta. Di essere protagonisti e non semplici fruitori. Un processo che negli anni si è rafforzato con una partecipazione sempre più massiccia delle scuole. I ragazzi, insomma, aspettano il Premio Mondello come una parte importante della propria formazione culturale. E questo non può che riempirci di soddisfazione”. “Quest’anno – dice Giovanni Puglisi, presidente della Giuria – il Premio Mondello ha ritrovato la sua vena rabdomantica grazie alla genialità creativa e alla incisività narrativa di Annie Ernaux che ha coronato il suo anno letterario con il Premio Nobel, dopo aver ricevuto a Torino il Premio Letterario internazionale Mondello, sezione Autore straniero 2022. L’edizione di quest’anno si caratterizza con la stessa cifra per tutte le altre scelte che marcano il valore e la freschezza di questo Premio, affidato alla ricchezza del panorama narrativo italiano e alla perspicacia critica dei suoi certificatori/giurati. Ci avviciniamo a grandi passi al cinquantenario del Mondello nel 2024: per un mondo che non trova più la meridiana della pace, la letteratura rimane l’ultima carta da giocare”.

La cerimonia non si esaurirà nella consegna dei premi, ma sarà un’occasione per creare un dibattito tra gli autori vincitori, i membri del Comitato di Selezione, gli studenti e i lettori forti, attraverso un dialogo inerente alle opere premiate.Sabato 21 maggio 2022, al Salone Internazionale del Libro di Torino, è stata già premiata come vincitrice della sezione Autore Straniero, la scrittrice francese Annie Ernaux, scelta dal giudice monocratico Lorenzo Tomasin. L’11 ottobre 2022 Annie Ernaux è stata insignita del Premio Nobel per la Letteratura.