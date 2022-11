SosTravel e TraWell nel lancio dei reciproci servizi presso gli aeroporti di Milano Malpensa e Linate

Il Consiglio di Amministrazione di TraWell Co S.p.A. (Rudolph Gentile, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato del gruppo), comunica che ha, tra l’altro, approvato un‘operazione (l’“Operazione”) avente ad oggetto la stipula di un contratto di finanziamento (il “Contratto”) con il quale Sostravel.com S.p.A. (C.F. 03624170126), con sede in Via Marsala n. 34/A, 21013 Gallarate (VA) (società anch’essa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, nel seguito “SosTravel”) ha concesso un finanziamento fruttifero dell’importo di Euro 700.000,00 (settecentomila/00) (il “Finanziamento”) a TWL. L’Operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate, in conformità alla Procedura per le operazioni con parti correlate di TWL (“Procedura OPC”). SosTravel e TWL risultano infatti essere parti correlate, ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato 1 delle Disposizioni OPC, in quanto il Dott. Rudolph Gentile, Presidente del Consiglio di Amministrazione di TWL detiene (per il tramite di RG Holding S.r.l. e congiuntamente a TWL) una partecipazione in SOS tale da porter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima. Inoltre, il Dott. Rudolph Gentile (per il tramite di RG Holding S.r.l.) esercita il controllo su TWL. L’Operazione si configura come operazione di maggiore rilevanza poiché risulta superata la soglia del 5% dell’indice di rilevanza del controvalore. TWL metterà a disposizione del pubblico il Documento Informativo relativo all’Operazione nei termini e con le modalità stabilite dall’art. 2, terzo comma, delle Disposizioni in tema di parti correlate emanate per il mercato Euronext Growth Milan in data 25 ottobre 2021 da Borsa Italiana S.p.A. (le “Disposizioni”) nonché ai sensi dell’art. 11, terzo comma, della Procedura OPC, trattandosi di “Operazione di Maggiore Rilevanza” tra parti correlate ai sensi dell’art. 1 della Procedura OPC e dell’Allegato 2 delle Disposizioni. L’Operazione prevede la concessione, da parte di SosTravel, a TWL di un finanziamento fruttifero in linea capitale di complessivi Euro 700.000,00 (settecentomila/00). Il Contratto di Finanziamento è stato sottoscritto in data odierna e, sempre in data odierna, SOS ha provveduto a versare le relative somme a TWL. Il Finanziamento sarà rimborsato da TWL in tre rate eguali (ciascuna di 1/3 delle somme erogate in linea capitale), scadenti rispettivamente (i) 12 mesi dalla stipula del Contratto; (ii) 24 mesi dalla stipula del Contratto e (iii) 36 mesi dalla stipula del Contratto. A decorrere dalla Data di Erogazione e sino all’effettivo rimborso, sulla somma oggetto del Finanziamento in linea capitale matureranno interessi al tasso del 3,5% in ragione d’anno. Il pagamento degli interessi dovrà avvenire ogni 12 mesi. Per quanto riguarda le ragioni dell’operazione, si rappresenta che TWL è aggiudicataria del bando di gara di Società per Azioni Esercizi Aeroportuali – S.E.A., con sede legale in Segrete, Aeroporto Milano Linate in relazione alla procedura di selezione “per l’affidamento di n. 15 aree, sugli scali di Milano Linate e Malpensa, per lo svolgimento dell’attività, in esclusiva, di avvolgimento bagagli con pellicola protettiva” di cui alla lettera di invito del 02.12.2021 (“la Gara”). SosTravel intrattiene rapporti di natura commerciale con TWL e con altre società del Gruppo TWL, per conto delle quali svolge le attività (i) di rintracciamento dei bagagli dei clienti del gruppo TWL che abbiano acquistato il Servizio Concierge Bagagli Smarriti nei casi di smarrimento e/o mancata riconsegna degli stessi presso gli aeroporti di destinazione; (ii) di assistenza tramite call center ai clienti delle società del gruppo TWL nella raccolta delle denunce di smarrimento, furto o danneggiamento dei bagagli; Con l’Operazione in parola, SosTravel concede a TWL un finanziamento, funzionale al rilascio delle garanzie richieste dalla stazione appaltante in relazione alla Gara. La rispondenza all’interesse sociale di TWL dell’Operazione deve quindi essere individuata nella circostanza per cui, per mezzo del finanziamento, TWL potrà rilasciare le garanzie richieste dalla stazione appaltante al fine della stipula del contratto di concessione. L’ampliamento dell’attività di TWL nell’aeroporto di Linate evidentemente costituisce un’importante opportunità di sostengo e sviluppo del business della Società