Openjobmetis, utile netto in crescita

Il Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. (Borsa Italiana: OJM), una delle principali Agenzie per il Lavoro, quotata sull’Euronext Milan – segmento STAR – gestito da Borsa Italiana, ha approvato l’informazione periodica aggiuntiva al 30 settembre 2022. L’Amministratore Delegato Rosario Rasizza (nella foto) ha commentato: “Il quadro economico del terzo trimestre è stato impattato dai rincari dei costi energetici, dall’inflazione e dalla complessità del sistema geopolitico. In questo contesto, i risultati del Gruppo hanno saputo, tuttavia, confermarsi positivi e in crescita, a riprova di un mercato del lavoro presente e vivace. L’incremento dei volumi di vendita delle controllate Seltis Hub, specializzata in ricerca e selezione, Family Care – Agenzia per il Lavoro e Openjob Consulting rappresentano un’ulteriore conferma della nostra capacità di performare in uno scenario sfidante. Siamo molto orgogliosi di un risultato che lascia emergere una propensione, da parte delle imprese, ad assumere ancora di più a tempo indeterminato, segno di sicurezza e di propensione al futuro, come dimostrano i numeri sviluppati da Seltis Hub. Evidenzio, inoltre, un utile netto dei primi nove mesi 2022 pari a €11,4, con una crescita pari a circa 20% rispetto ai primi nove mesi 2021, risultato di grande soddisfazione non solo per il Gruppo ma anche per tutti gli stakeholder.” I ricavi dei primi nove mesi del 2022 si attestano ad Euro 572.907 migliaia rispetto ad Euro 515.275 migliaia consuntivati nell’omologo periodo del 2021, con una crescita pari a 11,2%. L’ aumento dei ricavi sui nove mesi è da imputarsi, oltre alla crescita organica, al consolidamento della società Quanta S.p.A2 e della sua controllata Quanta Risorse Umane che nel 2021 è stata consolidata solo a partire dal 1° Giugno. Sebbene le complesse condizioni del contesto macroeconomico dovute allo scenario geopolitico internazionale, la crescita dei ricavi rispetto al medesimo periodo 2021 ha interessato le diverse aree del Gruppo, in particolare +10,4% nella somministrazione, +41,9% nella ricerca e selezione e +47,1% nei ricavi per altre attività. Si confermano le performance positive delle controllate Seltis Hub S.r.l, specializzata in ricerca e selezione, (circa +38% rispetto al 2021) e Family Care S.r.l. – Agenzia per il Lavoro, specializzata in somministrazione di assistenti a persone anziane (circa + 17% rispetto al 2021). L’EBITDA nei primi nove mesi del 2022 si attesta a €22,9 milioni, rispetto a €18,9 milioni dello stesso periodo del 2021. L’EBIT dei primi nove mesi del 2022 risulta pari a €17,0 milioni, rispetto a €13,4 milioni dei primi nove mesi del 2021. L’Utile netto di periodo chiude a €11,4 milioni rispetto a €9,5 milioni del 2021.