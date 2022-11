TraWell Co. S.p.A., azienda di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori (tra cui il servizio di Lost Luggage Concierge fornito da Sostravel.com), rende noto di essersi aggiudicata la gara per la fornitura dei propri servizi integrati di assistenza ai viaggiatori presso gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate per 4 anni a partire da dicembre 2022. L’aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa serve un’ampia gamma di destinazioni nazionali, internazionali e intercontinentali, con un layout estremamente efficiente per la fornitura dei servizi TraWell Co. SEA ha come obiettivo per Malpensa 18,8 milioni di passeggeri nel 2022, rispetto ai 28,8 milioni del 2019, di cui l’80% internazionali, che lo pone al secondo posto della classifica dei maggiori aeroporti italiani. Il ritorno al traffico del 2019 è previsto per il 2024. Il “City Airport” di Milano Linate serve principalmente i frequent flyer che viaggiano verso destinazioni in Italia e nell’UE. A soli 8 km dal centro di Milano ricoprirà un’importanza strategica per il business di TraWell Co. per la quota parte di passeggeri che si imbarcano per destinazioni internazionali con scalo in Europa. Lo scalo proietta oltre 4,7 milioni di passeggeri nel 2022, posizionandosi al nono posto della classifica dei maggiori aeroporti italiani. L’insieme dei due aeroporti milanesi ha registrato un traffico pari a 32 milioni di passeggeri nel 2019, che corrispondono ad un livello di traffico combinato pari al 11° maggior aeroporto d’Europa, mentre per i servizi di avvolgimento bagagli, Milano Malpensa si colloca tra i dieci più importanti al mondo. “Dopo i rinnovi delle concessioni a Tolosa ed Atene delle ultime due settimane, siamo orgogliosi di comunicare l’aggiudicazione della gara per la concessione dei servizi di protezione bagagli negli Aeroporti di Milano Malpensa e Linate.” – dichiara Rudolph Gentile, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato del gruppo TraWell Co – “Il ritorno a Malpensa ha per TraWell Co. un doppio significato: storico, poiché il servizio Safe Bag nacque proprio qui 25 anni fa, e prospettico, perché consente a TraWell Co. di servire una delle aree economicamente più avanzate d’Europa, attraverso due aeroporti strategici per il Paese, che stanno dimostrando di saper attrarre traffico internazionale di alta qualità”. Per concludere, Gentile afferma: “Aggiorneremo il Piano Industriale “TraWell 2027” a inizio 2023, per includere nelle previsioni dei risultati finanziari il contributo di quest’ultimo successo commerciale per il gruppo.”