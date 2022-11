Iris Ceramica Group, Luce ottiene la menzione d’onore ai Best of Products Awards di The Architect’s Newspaper

La Collezione Luce by Guillermo Mariotto di Iris Ceramica Group, nella foto l’a. d. Federica Minozzi, ha ricevuto la menzione d’onore ai Best of Products Awards di The Architect’s Newspaper, nella categoria “Interior Walls, Countertops & Surfaces”.

The Architect’s Newspaper è la rivista di riferimento per il mondo americano di architettura e design e i Best of Products Awards si rivolgono ad appassionati e professionisti di alto livello. Le proposte, esaminate da una giuria di architetti, designer, educatori, curatori, produttori e editor, sono state valutate per innovazione, estetica, prestazioni e valore.

Il prestigioso riconoscimento ottenuto da Luce, collezione che riveste gli ambienti con eleganza grazie all’effetto tridimensionale che ricorda il movimento tipico dei tessuti fluttuanti, conferma ancora una volta l’innovazione e l’attenzione al design che da sempre contraddistinguono i materiali di Iris Ceramica Group.