Zignago Vetro, ricavi a 464,3 mln

Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetro S.p.A. – quotata al segmento STAR di Borsa Italiana ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022. I Ricavi consolidati del Gruppo al 30 settembre 2022 ammontano a 464,3 milioni di euro, rispetto a 354,2 milioni nel corrispondente periodo dell’anno precedente (+31,1%). I Ricavi al di fuori del territorio italiano, nel periodo gennaio – settembre 2022, pari a 141,4 milioni di euro, rappresentano 30,4% dei Ricavi (+32,3% rispetto a 106,8 milioni nei primi nove mesi 2021: 30,2% del Fatturato). L’Ebitda consolidato del Gruppo nei primi nove mesi 2022, pari a 97,3 milioni di euro, è in crescita di + 1,9 % rispetto allo stesso periodo del 2021 (95,5 milioni) e rappresenta 21,0 % dei Ricavi (27,0% al 30 settembre 2021). L’Ebit consolidato nei primi nove mesi 2022 è pari a 51,9 milioni di euro, – 5,0% rispetto a 54,6 milioni nel 2021), con un’incidenza sui Ricavi di + 11,2% rispetto a 15,4% al 30 settembre 2021. 4 L’Utile netto del Gruppo consolidato al 30 settembre 2022 è pari a 44,1 milioni di euro, rispetto a 43,8 milioni nei primi nove mesi del 2021 (+0,7 %) e rappresenta 9,5% dei Ricavi (12,4% nello stesso periodo 2021). Gli Investimenti tecnici netti realizzati nei primi nove mesi 2022 dalle Società del Gruppo, ammontano a 56,6 milioni di euro (59,9 milioni nel medesimo periodo del 2021). I pagamenti di fornitori di immobilizzazioni sono pari a 68,8 milioni di euro al 30 settembre 2022; erano 59,9 milioni nei primi nove mesi 2021. Il Free cash flow generato dal Gruppo nel periodo del 2022, prima del pagamento di investimenti tecnici, è di 73,6 milioni di euro (86,9 milioni al 30 settembre 2021); dopo il pagamento di investimenti tecnici per 68,8 milioni di euro e dei dividendi per 35,4 milioni, il free cash flow è positivo pari a 4,8 milioni di euro rispetto al valore positivo pari a + 27 milioni al 30 settembre 2021. L’indebitamento finanziario netto del Gruppo al 30 settembre 2022, è pari a 281,3 milioni di euro, rispetto a 250,5 milioni al 31 dicembre 2021 e a 261,0 milioni al 30 settembre 2021. Nel terzo trimestre 2022 l’indebitamento netto è diminuito di – 7,5 milioni di euro. La liquidità del Gruppo è pari a 102,5 milioni di euro al 30 settembre 2022, rispetto a 69,0 milioni alla stessa data del 2022 e a 131,0 milioni al 31 dicembre 2021.