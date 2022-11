ACEA, aumentano ricavi ed EBITDA

Il Consiglio di Amministrazione di ACEA, nella foto l’a. d. Fabrizio Palermo, ha approvato il Resoconto Intermedio della Gestione al 30 settembre 2022. I Ricavi consolidati sono pari a 3.793,8 milioni di Euro, in aumento del 37,2% rispetto al corrispondente periodo del 2021. L’EBITDA consolidato passa da 930,2 milioni di Euro del 30 settembre 2021 a 1.002,3 milioni di Euro al 30 settembre 2022, registrando una crescita del 7,8%. In continuità con quanto rilevato nel primo semestre dell’anno. L’EBIT aumenta del 5,4% a 484,7 milioni di Euro. L’incremento del Margine riflette il positivo andamento della gestione operativa in parte compensato dall’aumento degli ammortamenti (+10,3%). Gli oneri finanziari netti diminuiscono di 4,3 milioni di Euro a 58,5 milioni di Euro. Al 30 settembre 2022, il costo globale medio “all in” del debito del Gruppo ACEA è pari all’1,41% (sostanzialmente in linea con l’1,42% del 31 dicembre 2021). L’Utile netto del Gruppo si attesta a 257,4 milioni di Euro, in aumento del 4% rispetto allo scorso anno (248,6 milioni di Euro). Gli investimenti realizzati nei primi nove mesi del 2022 sono pari a 699,6 milioni di Euro in aumento rispetto ai 669,0 milioni di Euro dell’anno precedente (+5%) e sono ripartiti come segue: Idrico 395,5 milioni di Euro, Infrastrutture Energetiche 191,9 milioni di Euro, Generazione 26,0 milioni di Euro, Commerciale e Trading 31,0 milioni di Euro, Ambiente 27,5 milioni di Euro, altre aree di business e Capogruppo 27,7 milioni di Euro. Circa l’84% degli investimenti è destinato alle attività regolate. Tra le iniziative più significative di quest’anno, segnaliamo quanto segue. Il 22 marzo, ACEA ha perfezionato il closing dell’accordo con il fondo britannico Equitix, per la cessione di una quota di maggioranza di una holding fotovoltaica del Gruppo ACEA in cui sono stati conferiti gli asset fotovoltaici di ACEA già in esercizio o in via di connessione alla rete in Italia. Con il closing dell’operazione, la società di nuova costituzione AE Sun Capital S.r.l., partecipata al 60% da Equitix e al 40% da ACEA Produzione S.p.A. ha acquisito un portafoglio di impianti fotovoltaici con una capacità installata complessiva pari a 105 MW, di cui 46 MW incentivati sulla base di differenti Conti Energia e 59 MW di nuova costruzione già connessi o in corso di connessione alla rete. Il 29 marzo, ACEA e Suez hanno sottoscritto gli accordi definitivi della partnership per la progettazione di un sistema evoluto di misurazione intelligente del servizio idrico (c.d. smart meter) e la sua successiva produzione e commercializzazione in Italia e all’estero. Il 1° aprile, il Consorzio, formato da Ascopiave, ACEA e Iren, ha perfezionato il closing dell’accordo con il Gruppo A2A per l’acquisizione di alcuni asset nell’ambito del servizio di distribuzione del gas naturale. Il perimetro di attività oggetto dell’operazione comprende circa 157 mila utenti, distribuiti in 8 Regioni d’Italia, facenti parte di 24 ATEM, per circa 2.800 km di rete. 4 Il 27 giugno, è stato inaugurato il più grande impianto fotovoltaico della Basilicata “Piana di Santa Chiara” da 20 MW, nel Comune di Ferrandina (Matera), realizzato da ACEA Solar e di proprietà di AE Sun Capital (60% Equitix e 40% ACEA Produzione). Il 30 giugno, ACEA si è aggiudicata, tramite la controllata ACEA Ambiente e a seguito della partecipazione ad una procedura competitiva, il ramo d’azienda “Polo Cirsu” nel settore del trattamento e stoccaggio dei rifiuti in Abruzzo. Il 19 luglio, ACEA Solar (controllata integralmente da ACEA Produzione) ha comunicato di aver ricevuto dalla Regione Sardegna la “Valutazione di Impatto Ambientale” e l’“Autorizzazione Unica” per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nell’area industriale di Ottana, nel Comune di Bolotana (NU). L’impianto, il più grande della Sardegna e uno dei più grandi in Italia, avrà una potenza installata di circa 85MW ed entrerà in esercizio nel primo semestre 2024. La capacità produttiva annua prevista è di circa 170 GWh, corrispondenti a più di 70 mila tonnellate di CO2 evitata all’anno. L’impegno e il focus che caratterizzano la strategia ESG sono stati ulteriormente riconosciuti, tra gli altri, con il miglioramento da parte di Standard Ethics, il 5 luglio 2022, dell’Outlook di ACEA da “Stabile” a “Positivo” e la conferma del ‘‘Corporate Rating’’ a “EE’’. Sempre in tema di sostenibilità, l’8 agosto 2022, ACEA ha sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti una nuova linea di credito revolving “Sustainability Rating Linked” da 200 milioni di Euro della durata di 3 anni, collegata a due obiettivi di rating di sostenibilità in ambito Environment Social e Governance (ESG). Il pricing della nuova linea di credito è legato agli obiettivi dei rating che saranno assegnati da Standard Ethics e da EticaNews.