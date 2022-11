Vaccino anti-malaria, scoperti nuovi risultati promettenti

Un nuovo vaccino contro la malaria ha mostrato risultati preliminari promettenti in un ampio studio in quattro paesi africani. Il vaccino, denominato R21/Matrix-M e sviluppato dai ricercatori dell’Università di Oxford, aveva già prodotto risultati entusiasmanti in una piccola sperimentazione l’anno scorso, ma l’attuale studio ha aggiunta una prova al suo potenziale beneficio. Dai risultati, riportati ieri all’incontro dell’American Society of Tropical Medicine and Hygiene a Seattle, emerge che nelle aree con trasmissione della malaria tutto l’anno, il vaccino ha mostrato un’efficacia del 73% dopo una media di 270 giorni, ha detto Adrian Hill, un esperto di vaccini presso lo Jenner Institute di Oxford che sta guidando il progetto. Nelle aree di trasmissione stagionale, l’efficacia è stata del 75%. Ma non è ancora chiaro se la protezione abbia capacità di resistenza. Robert Sauerwein, ricercatore del vaccino contro la malaria presso la Radboud University, osserva che nelle regioni della malaria stagionale, il principale effetto protettivo sembra essere nei primi 100 giorni dopo la vaccinazione. Successivamente, i nuovi casi nel gruppo placebo dello studio si sono stabilizzati, “quindi la durata della protezione è difficile da valutare”, ma se la protezione dell’R21 si rivela non molto duratura, la domanda diventa “se avremo bisogno di dosi di richiamo e con quale frequenza”, afferma DeAnna Friedman-Klabanoff, ricercatrice sul vaccino contro la malaria presso la University of Maryland School of Medicine che non è stata coinvolta nello studio. “Questo può essere logisticamente impegnativo”. Tuttavia, aggiunge: “Nel complesso i risultati sono davvero entusiasmanti e incoraggianti. Ci stiamo avvicinando a un vaccino altamente efficace contro la malaria”.