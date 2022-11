CNH Industrial, ricavi netti delle Attività Industriali pari a 5.396 mln di dollari

Resi noti i risultati del terzo trimestre di CNH Industrial. Ricavi netti delle Attività Industriali pari a 5.396 milioni di dollari, con un aumento del 24,4% dovuto principalmente ai prezzi favorevoli, malgrado una conversione valutaria negativa superiore al 5%. EBIT Adjusted delle Attività Industriali pari a 670 milioni di dollari (420 milioni di dollari nel terzo trimestre 2021), con entrambi i segmenti in crescita rispetto all’anno precedente. Il margine EBIT Adjusted del segmento Agriculture è al livello record del 14,8% e quello di Construction è del 2,7%. Utile netto di 559 milioni di dollari, con un Risultato diluito per azione di 0,41 dollari (utile netto di 460 milioni di dollari nel terzo trimestre 2021, con un Risultato diluito per azione di 0,34 dollari). Utile netto Adjusted di 557 milioni di dollari, con un Risultato diluito Adjusted per azione di 0,41 dollari (utile netto Adjusted di 463 milioni di dollari nel terzo trimestre 2021, con un Risultato diluito Adjusted per azione di 0,34 dollari). Margine operativo lordo delle Attività Industriali pari al 23,0% (20,4% nel terzo trimestre 2021) con un miglioramento nei segmenti Agriculture e Construction nonostante il continuo aumento dei costi. Le imposte sul reddito sono pari a 192 milioni di dollari e le imposte sul reddito Adjusted sono pari a 190 milioni di dollari, con un’aliquota fiscale effettiva Adjusted (ETR Adjusted) pari al 26,2%, che rispecchia il mix giurisdizionale degli utili prima delle imposte. Free Cash Flow delle Attività Industriali pari a 202 milioni di dollari. Le rimanenze di manufacturing rimangono elevate, seppure ridotte da giugno 2022, a causa dei vincoli nella catena logistico-produttiva, mentre le rimanenze di prodotti finiti si mantengono snelle rispetto alle vendite. L’indebitamento totale al 30 settembre 2022 è pari a 20,9 miliardi di dollari (20,9 miliardi di dollari al 31 dicembre 2021). Debito netto delle Attività Industriali pari a 1,3 miliardi di dollari, con un aumento di 146 milioni di dollari rispetto al 31 dicembre 2021, e Liquidità disponibile pari a 8.645 milioni di dollari al 30 settembre 2022. La Società ha completato un programma di riacquisto di azioni per un valore complessivo di 100 milioni di euro, con l’acquisto di 5,3 milioni di azioni ordinarie nel terzo trimestre. Per l’a. d. Scott W. Wine (nella foto): “Il team di CNH Industrial ha realizzato ancora una volta un solido trimestre generando ricavi consolidati record nel terzo trimestre, in crescita di quasi il 24% rispetto all’anno precedente. Grazie a una combinazione favorevole di volumi e prezzi, un’eccellente esecuzione e al migliorato mix di prodotti, il margine lordo e il margine EBIT sono aumentati in modo sostanziale, rispettivamente di 260 e 270 punti base. In particolare, il segmento Agriculture ha fatto registrare un margine EBIT record del 14,8%. Sebbene i nostri solidi risultati riflettano un miglioramento, rispetto al trimestre precedente, della catena logistico-produttiva globale, significativi ostacoli persistono, con un’inflazione che rimane a livelli molto elevati. Il Free Cash Flow delle Attività Industriali è stato positivo nel trimestre e confermiamo l’obiettivo di generare oltre 1 miliardo di dollari di Free Cash Flow delle Attività Industriali per l’intero anno, accelerando il completamento e la consegna delle nostre scorte nel corso del Q4. Il portafoglio ordini rimane robusto, grazie anche ai prezzi sostenuti delle granaglie che continuano a supportare la domanda di prodotti all’interno del business Agriculture, ma anche a diversi mercati Construction che continuano a mostrare solidità. Siamo entusiasti di poter mostrare il futuro delle nostre tecnologie di precisione, automazione, guida autonoma e carburanti alternativi al nostro Tech Day che si terrà a dicembre. Considerate queste solide basi e la nostra migliorata capacità di esecuzione, abbiamo migliorato la nostra guidance per l’intero anno. I prossimi trimestri rappresenteranno una sfida per il nostro team che tuttavia ha sempre saputo dimostrare il proprio valore e sono sicuro che continueremo a garantire pieno supporto ai nostri clienti, a produrre risultati per i nostri azionisti e a portare avanti le nostre iniziative strategiche indipendentemente dal clima economico.”