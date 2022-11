Al via la promozione esclusiva dedicata a Next, il dispositivo per la mobilità sostenibile di Generali e Telepass

Al via la promozione esclusiva dedicata a Next, la soluzione progettata da Generali e Telepass che unisce numerosi servizi digitali per un’esperienza cliente semplice e sicura. I clienti che scelgono Next come blackbox abbinata all’offerta assicurativa “Immagina Strade Nuove” possono usufruire fino al 31 gennaio 2023 di una riduzione di costi di oltre il 40% sulla componente servizi per la prima annualità di polizza. L’offerta è inoltre valida anche per chi ha già sottoscritto la “Immagina Strade Nuove” con telematica, la copertura Generali dedicata all’auto e alla nuova mobilità. Infatti, chi ha incluso nella sua copertura uno dei dispositivi satellitari per aumentare sicurezza e comodità al volante e desidera sostituire quello in suo possesso con Next, può usufruire dell’offerta speciale.

Next è il primo dispositivo di nuova generazione destinato a rivoluzionare la mobilità quotidiana degli automobilisti italiani. I servizi offerti, infatti, si evolvono in un ecosistema connesso, integrato a bordo, capace di anticipare e supportare le esigenze delle persone e di coniugare il meglio dei servizi assicurativi e di mobilità in un unico e innovativo dispositivo. Per questo, tra l’altro, ha ricevuto il “Premio Innovazione – Settore Mobility”, in occasione di Smau2022, l’appuntamento di riferimento nell’innovazione per le imprese.

Con la nuova promozione dedicata a Next, in esclusiva per le agenzie Generali, Generali e Telepass vogliono rendere più accessibile la prima soluzione al mondo che unisce auto, telematica e telepedaggio. Inoltre, l’offerta è dedicata anche a chi ha già sottoscritto “Immagina Strade Nuove” con telematica, la soluzione Generali che garantisce un’ampia personalizzazione delle coperture in modo da soddisfare le esigenze in funzione del veicolo, delle abitudini di guida e dei bisogni di sicurezza. Chi ha incluso nella sua copertura uno dei dispositivi satellitari messi a disposizione da Generali Jeniot e desidera sostituire quello in uso con Next, potrà usufruire delle stesse condizioni economiche.

Con Next l’utilizzo della telematica è una leva di sostenibilità che incentiva comportamenti responsabili alla guida generando un impatto sociale e ambientale positivo.