PharmaNutra, ricavi in aumento

Il Consiglio di Amministrazione di PharmaNutra S.p.A., azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022 (non sottoposto a revisione contabile). I ricavi netti consolidati al 30 settembre 2022 ammontano a Euro 60,3 milioni, con un incremento rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente di Euro 11 milioni (+22,2%). I volumi di vendita dei prodotti finiti al 30 settembre 2022, pari a circa 8,4 milioni di pezzi, aumentano del 27% circa rispetto al 30 settembre 2021 (6,6 milioni di pezzi). I ricavi realizzati sul mercato italiano (LB1), pari a Euro 42,5 milioni (Euro milioni 35,4 al 30 settembre 2021) evidenziano un incremento del 20% con una incidenza sui ricavi complessivi del 70,5% rispetto al 71,8% dello stesso periodo dell’esercizio precedente. L’incremento deriva da maggiori vendite di prodotti finiti, mentre le vendite di materie prime registrano una riduzione di circa Euro 200 migliaia rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. I ricavi derivanti dalle vendite sui mercati esteri (LB2) ammontano a Euro 16,9 milioni, rispetto a Euro 13,9 milioni del 30 settembre 2021, con un incremento netto di Euro 3 milioni (+21,4%). La variazione che si registra rispetto ai trimestri precedenti è riconducibile alle dinamiche degli ordini esteri che hanno avuto una particolare concentrazione nei primi sei mesi del 2022. I costi operativi al 30 settembre 2022, pari a Euro 41,4 milioni (+ 22,4% rispetto al 30 settembre 2021), aumentano per effetto dell’aumento dei ricavi. Il Margine Operativo Lordo al 30 settembre 2022 ammonta a Euro 19,1 milioni (Euro 15,8 milioni al 30 settembre 2021), con un margine sul totale dei ricavi del 31,5% e un incremento del 20,7% rispetto al 30 settembre 2021. L’ Utile netto del periodo è di Euro 12,8 milioni (Euro 10,9 milioni al 30 settembre 2021). L’ Utile Netto per azione al 30 settembre 2022 è di Euro 1,33 rispetto a Euro 1,12 del corrispondente periodo dell’anno precedente. La Posizione finanziaria netta al 30 settembre 2022 è positiva per Euro 7,3 milioni, rispetto a Euro 28,1 milioni del 31 dicembre 2021. La liquidità generata dalla gestione operativa nel periodo ammonta ad Euro 5,6 milioni; sono stati effettuati investimenti per Euro 17,2 milioni, di cui 10,8 milioni per l’acquisto dell’86,48% delle quote di Akern ed Euro 5,5 milioni per la realizzazione della nuova sede. L’acquisizione delle quote Akern è stata finanziata con l’erogazione di due finanziamenti chirografi a medio/lungo termine dell’importo di Euro 6 milioni ciascuno dal sistema bancario. Sono state riacquistate azioni proprie per l’importo di Euro 2,2 milioni. Roberto Lacorte, nella foto, Vicepresidente di PharmaNutra S.p.A. dichiara: “Anche in questo trimestre PharmaNutra ha raggiunto risultati che vanno ben oltre le previsioni di crescita evidenziate negli scorsi mesi, soprattutto se si confronta la variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato più interessante è che stiamo registrando un rapido incremento su tutte le linee di prodotto, addirittura superiore rispetto alla crescita generale del mercato stesso. Si tratta di una spinta vitale per la crescita organica, che va ad alimentare e sostenere tutti i driver strategici attuali, come l’integrazione e l’accelerazione dello sviluppo di Akern S.r.l., la nuova società acquisita dal Gruppo, e il rapido processo di internazionalizzazione, che sta vivendo un’importante fase di espansione su nuovi mercati chiave, come Cina e Stati Uniti. Inoltre, i risultati del terzo trimestre rappresentano una solida base per l’introduzione nel nostro portfolio di nuovi prodotti, che avverrà a partire già dal 2023.”