Basta con le sfide degli chef in tv, voglio la gentilezza di Mimmo Corcione

(di Tiziano Rapanà) Mimmo, ancora Mimmo, fortissimamente Mimmo: è il mio eroe personale, cos’altro aggiungere? Filosofo, matematico, formidabile cuciniere, Mimmo Corcione è un pezzo unico nel mondo della comunicazione. Seguite il suo profilo YouTube: contiene le mirabili video ricette atte ad ossequiare la gloriosa tradizione culinaria partenopea. Per me Corcione vale più di Cannavacciuolo, Bastianich e pure Borghese e vorrei che per lui ci fosse uno spazio tv degno della sua creatività. Il virtuoso rappresentante della Napule ca se ne va, in verità già estinta da un pezzo, merita di presenziare in programmi Rai, Mediaset, Sky… e invece vanno avanti i soliti. Ormai vedo nelle varie emittenti, sfide su sfide a colpi di mestolo e pentolino. L’agonismo in cucina mi disgusta, per una volta vorrei vedere uno chef che opera per il gusto di farlo. Ci vuole Corcione e il suo magnifico mondo culinario. Lui è un divo del web, gli ascolti sono assicurati. E invece si prosegue con Masterchef e compagnia cucinante. Ed eccomi nel mezzo della breve riflessione sullo sconforto che mi provoca una certa tv, tanti piatti e zero acquolina in bocca. Mimmo pensaci tu, occupa i palinsesti Rai, Mediaset e Sky. Questo modo di orchestrare i programmi di cucina mi ha sfiancato. Questa tv è malata, serve la cura Corcione. Ma temo ci sia d’aspettare. Quindi, per ingannare il tempo, vi consiglio di fare una ricetta di Mimmo contenuta nel suo libro Le mie ricette preferite (Clueb). Provate con la carbonara di verdure. Ecco gli ingredienti per 4 persone: 350 grammi di linguine, 2 zucchine lunghe grandi (senza semi), 2 carote, 2 porri, una cipolla bianca grande, 4 foglie di verza tagliate a striscioline, un ciuffo di prezzemolo, 8 cucchiai d’olio d’oliva extravergine, 4 tuorli d’uovo, un’idea di noce moscata, sale quanto basta, pepe nero in abbondanza, 4 cucchiai di parmigiano grattugiato, 50 grammi di burro. Così Mimmo vi consiglia di procedere: “Mondate, lavate e tagliate a rondelle 2 carote e 2 zucchine grandi, la parte bianca di 2 porro, 4 foglie di verza a striscioline, una cipolla bianca grande a spicchi molto sottili. Saltate le verdure con olio extravergine di oliva per 5 minuti, poi aggiustare di sale e stufatele coperte per 15 minuti. Cuocere le linguine e intanto sbattete in una terrina 4 tuorli con noce moscata, sale e pepe nero in grande quantità. Mettete sul fuoco (a fiamma media) una padella (antiaderente) bella larga e capiente e in essa unite pasta, le verdure, il contenuto della terrina con le uova, 4 cucchiai di parmigiano e 50 grammi di burro e il prezzemolo tritato finemente. Saltate e mantecate per qualche minuto a fuoco basso. Spegnete. Fate le razioni e servite ben caldo”.

tiziano.rp@gmail.com